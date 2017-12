Din ce în ce mai mulţi români cumpără alimente online

Ponderea românilor care cumpără alimente online a crescut de la 4,8% în 2011 la 7,2% anul trecut, potrivit Daedalus Millward Brown, care arată că 75% dintre participanţii la un studiu realizat de firmă intenţionează să cumpere produse din magazinele online ale hipermarketurilor şi supermarketurilor. În acest context, tot mai mulţi retaileri îşi deschid magazine online. Anul trecut, primul pas a fost făcut de Carrefour, care şi-a lansat oficial hipermarketul online la sfârşitul lunii iulie. Serviciul este disponibil pentru Bucureşti şi localităţile limitrofe, cu livrare la domiciliu. Acesta a fost urmat de Cora, care a deschis în decembrie hipermarketul Coradrive, prin care clienţii pot să cumpere produsele online şi le ridică ulterior din magazin, şi care a anunţat că va începe livrările la domiciliu în acest an. La sfârşitul anului trecut, şi Mega Image, cea mai mare reţea de supermarketuri din România, a anunţat că va inaugura serviciul de livrări la domiciliu în primul trimestru al acestui an. Cel mai recent anunţ a fost făcut de Selgros, care a intrat în comerţul online printr-un parteneriat cu platforma de servicii de aprovizionare online megamarket.ro, prin care va livra direct clienţilor peste 11.000 de produse alimentare şi nealimentare. Conform unor estimări anterioare ale Carrefour România, retailul online reprezintă sub 1% din totalul vânzărilor de alimente din România. Topul serviciilor şi produselor achiziţionate de români de pe internet este condus, potrivit Daedalus, de plata facturilor de utilităţi (42,8%), după care urmează îmbrăcăminte/încălţăminte (37,8%), electronice (37,4%), cosmetice/parfumuri (34%), electrocasnice (30,9%), produse şi servicii de telefonie mobilă (28,8%), computere/componente computere (28,4%), cărţi/ziare/reviste (22,3%), jucării (14,4%), software/jocuri (12,8%), bilete la diferite spectacole/concerte (12,2%), bilete de avion (10,4%), produse alimentare (7,2%), produse sportive (6,8%), muzică/filme (6,3%), alte produse (10,2%). Creşteri importante ale vânzărilor online au înregistrat din 2011 categoriile electrocasnice, software/jocuri, produse alimentare, computere/componente computere şi jucării. Cea mai mare scădere a fost raportată de biletele de avion.

CUM PREFERĂ ROMÂNII LIVRAREA? În ceea ce priveşte modalitatea de livrare, 77,3% preferă livrarea la domiciliu, restul optând pentru ridicarea produselor din magazine. Cele mai utilizate modalităţi de plată sunt plata la livrarea coletului (79,3%), cardul bancar (34,9%) şi transfer prin online banking (18%). Potrivit Daedalus, suma medie plătită pentru cumpărăturile online este de 281 euro, în scădere de la 312 euro în 2011. Cei mai mulţi români care cumpără online (37,2%) cheltuiesc până la 100 de euro, 31,1% între 101 şi 300 de euro, 14% între 301 şi 500 euro, 7,4% între 501 şi 700 euro, 5,2% între 701 şi 1.000 euro şi 5,2% peste 1.000 euro.

DE CE NU CUMPĂRĂM ALIMENTE ONLINE? Printre principalele bariere pentru a cumpăra online enumerate de respondenţii studiului Daedalus sunt neîncrederea într-un produs care nu este văzut înainte (48,1%), nesiguranţa folosirii datelor cardului pe internet (35,4%), lipsa unui card bancar (27,8%), grija scăzută faţă de manipularea coletelor (16,5%) şi neîncrederea în magazinele online (16,5%). Studiul a fost realizat în mediul urban şi la el au participat persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani.