Din ce în ce mai mulţi tineri consumă droguri în Constanţa!

Un tânăr, de 28 de ani, a fost prins miercuri noapte, în jurul orei 23.30, de jandarmii Grupării Mobile "Tomis", în timp ce își pregătea un joint pe o stradă din cartierul constănțean CET. La vederea oamenilor legii, suspectul a aruncat pe jos țigara și a luat-o la fugă, sperând să scape. Militarii au pornit imediat în urmărirea lui, l-au somat să se oprească și l-au imobilizat. În urma percheziției corporale, jandarmii au descoperit în buzunarele individului 19 pachețele din staniol ce conțineau o substanță vegetală halucinogenă de culoare verde, dar și un aparat de mărunțit. Două ore mai târziu, jandarmii au depistat, tot în municipiul Constanța, un bărbat care deținea un pliculeț cu etnobotanice. Stupefiantele au fost predate ofițerilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța, care continuă cercetările.

STATISTICI ÎNGRIJORĂTOARE Autoritățile atrag atenția că fenomenul consumului de droguri ia o amploare îngrijorătoare. Potrivit unei statistici date publicității la începutul lunii aprilie, de Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) „Tomis” Constanța, din 2012 până la data respectivă, militarii prinseseră 704 de suspecți, care s-au ales cu dosare penale pentru deținere, consum sau trafic de substanțe interzise. „Numărul infracțiunilor a crescut de la an la an. De la 29 de fapte în 2012, am ajuns la 196 în 2013 și la 274 în 2014. Doar în martie 2015 am constatat 58 de infracțiuni, alte 83 fiind depistate în ianuarie și februarie”, declarau atunci reprezentanții instituției. Cei mai mulți dintre suspecți au fost găsiți în municipiul Constanța, iar vara, în stațiunile de pe litoral.

PERCHEZIȚII Amintim că ofițerii BCCO Constanța au efectuat, pe data de 26 iulie, 12 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de trafic și deținere de stupefiante. Acțiunile anchetatorilor au avut loc în municipiul Constanța, aceștia ridicând din locuințele vizate diverse cantități de canabis, suma de 2.260 de lei, "precum și dispozitive folosite pentru prepararea, porționarea și consumul drogurilor", după cum se arată într-un comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.