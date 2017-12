Din lipsa banilor, mâncăm produse... mult mai sănătoase

Sunt mari, au coaja foarte tare, poţi să le laşi zile întregi în soare şi nu se strică, dar nu au deloc gust. Acestea sunt fructele şi legumele din majoritatea marilor lanţuri de magazine constănţene. Pentru că vin de departe în ţara noastră, trebuie tratate şi trecute prin diferite procedee pentru a-şi menţine aspectul proaspăt sau pentru a se coace mai repede. La polul opus se află legumele şi fructele moi, zemoase, mai mici ca dimensiuni şi un pic neatrăgătoare ca aspect, dar extrem de gustoase. Ele sunt fructele şi legumele naturale, autohtone, netratate cu atât de multe chimicale. Deşi pare o utopie, mâncăm legume autohtone, mult mai sănătoase, din cauza sărăciei! „Noi, românii, nu avem chiar atât de mulţi bani încât să ne permitem să ne tratăm fructele şi legumele cu tot felul de îngrăşăminte, stimulatori de creştere sau să le trecem prin tot felul de procedee de coacere şi de păstrare a aspectului fals de proaspete”, a declarat inspectorul Legume-Fructe din cadrul Direcţiei Judeţene Agricole Constanţa, Adela Filip. Potrivit ei, în supermarket-uri nu se pot crea condiţiile necesare de a vinde numai produse proaspete, aşa că fructele şi legumele sunt tratate cu tot felul de substanţe pentru a le face să reziste cât mai mult. Nimic mai adevărat, căci am făcut şi noi un mic experiment. Am cumpărat o piersică de la un supermarket, pe care am lăsat-o într-un sertar, în căldură şi întuneric. După trei săptămâni, puteai să juri că fructul este proaspăt, abia cumpărat. Asemenea produse pot genera, în timp, diverse afecţiuni, pornind de la obezitate, modificări hormonale şi chiar anumite tipuri de cancer.

FRUCTE CONGELATE Directorul Direcţiei Judeţene Agricole Constanţa, Paraschiva Bobe, a declarat că fructele şi o parte din legumele de import sunt păstrate mereu proaspete printr-un procedeu extrem de simplu: prin îngheţarea instantanee a vârfului de creştere. „Procedeul acesta se practică şi la salată, căpşuni, piersici, lămâi etc. De exempu, la piersici: când le rupi la jumătate se rupe şi sâmburele pentru că este deja putrezit. Este clar, miezul de creştere a fost congelat”, a explicat Paraschiva Bobe. Concluzia este că ar trebui să începem goana după produsele tradiţionale dacă vrem să ne alimentăm cât-de-cât mai sănătos.