„Din lumina unui Crăciun vin pacea, bucuria, iubirea”

Solistul Paul Surugiu, alias Fuego, a demonstrat încă o dată faptul că este un artist extrem de iubit de public, după ce i-a colindat, duminică seară, şi pe constănţeni, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Fuego a susţinut spectacolul „Din lumina unui Crăciun”, cu care colindă întreaga ţară în această perioadă, în cadrul unui turneu de sărbători prin care promovează albumul cu piese de iarnă ce poartă acelaşi nume. Fuego a umplut sala Casei de Cultură până la refuz, a interpretat piese noi, dar şi colinde arhicunoscute, alături de cei şapte instrumentişti din Filarmonica Piteşti pe care i-a cooptat în turneul său. Artistul le-a mulţumit constănţenilor pentru primire, precum şi managerului Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, şi a salutat-o într-un mod deosebit pe mama primarului Constanţei, Gabriela Mazăre, aflată în public. Cu această ocazie, Fuego a acordat şi un scurt interviu cotidianului „Telegraf” despre activităţile sale deja cunoscute în prag de sărbători.

Reporter (R): Cum vă simţiţi în urma primirii făcute de publicul constănţean?

Fuego (F): Sunt fericit că am văzut o sală plină cu români fericiţi şi deosebiţi la spectacolul meu, intitulat sugestiv „Din lumina unui Crăciun”. Ce vine din lumina unui Crăciun? Pacea, bucuria, iubirea de Dumnezeu, de aproapele nostru. Sper că a fost o seară pe care constănţenii nu o vor uita.

R.: Ce ne puteţi spune despre acest nou album?

F.: Este cel de-al nouălea astfel de material al meu. Cele 17 cântece incluse pe album sunt realizate alături de orchestratorul Alexandru Malschi şi nu vreau să confundăm colindele tradiţionale cu cântecele de Crăciun. Repertoriul meu este format din cântece de Crăciun care vestesc Naşterea Mântuitorului.

R.: Ce amintiri frumoase vă leagă de Constanţa?

F.: Sunt multe lucruri frumoase care mă leagă de acest oraş. Chiar şi prima emisiune TV pe care am filmat-o a fost la Constanţa, bineînţeles... la Neptun TV. Chiar şi astăzi (n.r. - duminică) am oferit un interviu care va fi difuzat între Crăciun şi Revelion. Aici am realizat prima mea emisiune, cu prima mea producătoare, Valentina Herţa, cu care lucrez şi în prezent. Sunt multe lucruri speciale care mă leagă de acest oraş... albumul acesta a fost realizat cu sprijinul unei societăţi din Constanţa. Oamenii de aici apreciază foarte mult muzica. Un public extraordinar şi un oraş extraordinar, unde cânt de ani de zile cu bucurie, îmi programez mereu concertele de aici printre primele din turnee şi le urez constănţenilor sărbători fericite, pline de dragoste şi mângâiere divină!