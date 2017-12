Din octombrie, antidiabetice orale în toate farmaciile

În România, în fiecare an sînt înregistrate aprox. 60.000 de cazuri noi de diabet, iar 2.000 dintre bolnavi suferă amputaţii din cauza complicaţiilor provocate de boală. Diabetologii susţin că mai mult de 500.000 de români suferă de diabet de diverse tipuri, ei fiind în evidenţele spitalelor sau clinicilor de specialitate, însă este posibil ca numărul real de bolnavi să fie dublu. Dacă pînă acum aceşti bolnavi se duceau cu reţeta prescrisă de medic la un număr redus de farmacii care aparţineau de spitale, din octombrie vor putea să achiziţioneze tratamentul necesar şi din farmaciile cu circuit deschis care au încheiat contract cu casele teritoriale de asigurări de sănătate. Astfel, medicamentele antidiabetice orale (ADO) au fost introduse în sublista C, a medicamentelor compensate 100% din preţul de referinţă. Diabeticii vor fi ţinuţi sub observaţie permanentă de către medicii de familie, urmînd ca semestrial sau ori de cîte ori este nevoie să se prezinte la control la medicul diabetolog. Specialistul va transmite medicului de familie, prin intermediul pacientului, scrisori medicale cuprinzînd tratamentul necesar bolnavului, precum şi planul de monitorizare al acestuia. Eliberarea reţetelor şi monitorizarea bolnavului va fi făcută de medicul de familie, conform recomandărilor din scrisoarea medicală.

Mai mult decît atît, medicamentele antidiabetice pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se vor putea prescrie pentru o perioadă de pînă la 90 zile, iar pacienţii insulino-dependenţi, cei cu tratament mixt (insulină şi antidiabetice orale), copiii şi gravidele cu diabet zaharat vor fi în continuare îngrijiţi, în exclusivitate, de specialiştii cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice. Programul naţional de diabet va avea trei componente: "Prevenţia şi controlul în diabet şi alte boli de nutriţie", "Tratamentul cu insulină al bolnavilor cu diabet zaharat" şi "Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat". În cadrul primei componente, Ministerul Sănătăţii are obligaţia să le asigure medicilor de familie testele şi glucometrele necesare monitorizării pacienţilor şi va trebui să organizeze cursuri de instruire în diabet, nutriţie şi boli metabolice, prin intermediul Autorităţilor Judeţene de Sănătate Publică. Pentru cea de-a doua componentă a programului, insulina necesară va fi achiziţionată, ca şi pînă acum, prin licitaţie deschisă naţională, organizată de MS, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Pentru cea de-a treia parte a programului se stipulează că CJAS-urile trebuie să întocmească acte adiţionale la contractele existente cu farmaciile cu circuit deschis.