Din secretele garderobei regale

”Regina trebuie să participe la o mulţime de evenimente, dintre care o bună parte au loc afară, unde o mică pală de vânt ar putea-o pune în situaţii stânjenitoare”, scrie Angela Kelly, una din asistentele personale ale reginei, în cartea sa ”Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe”. ”În cazul în care credeam că există vreun risc, se întâmpla să coasem, discret, mici greutăţi în tivul rochiilor”, adaugă ea. Cartea prezintă şi cei doi ani de pregătire ai Jubileului de Diamant ai reginei, sărbătorit în acest an. Cititorii mai pot afla cum croitoresele palatului regal au confecţionat două rochii de culoarea piersicii pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, fără să ştie că una va fi folosită de un cascador, dublura reginei, care a sărit cu paraşuta alături de James Bond. Cartea, care cuprinde şi schiţe ale unor piese de îmbrăcăminte şi fotografii, dezvăluie şi grija pe care o are regina să transmită mesaje diplomatice cu ajutorul ţinutelor sale. De exemplu, s-a îmbrăcat în verde în timpul vizitei istorice în Irlanda de Nord, în luna mai 2011. În timpul unei vizite efectuate în Canada, în 2010, le-a solicitat femeilor din comunitatea indigenă Mi\'kmaq să-i brodeze perle pe una din ţinute.