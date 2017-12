Din suflete pentru... suflet

În fiecare an, de Paşte, din mâinile dibace ale copiilor din centrele de plasament aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) iau naştere coşuleţe, mai mici, mai mari, de felurite culori, cu pui, ouă sau chiar iepuraşi - simbolul Sărbătorilor Pascale. Ele sunt prezentate în cadrul unor târguri expoziţionale, iar constănţenii au posibilitatea să le achiziţioneze la preţuri modice. În acest an, expoziţia organizată de DGASPC s-a numit „Lumină şi culoare” şi a fost amplasată în Centrul Comercial Maritimo, unul dintre cele mai frecventate mall-uri din Constanţa. Ea a fost inaugurată, ieri, de conducerea Direcţiei şi şefii centrelor de plasament şi va rămâne deschisă până în 29 aprilie. Printre cei prezenţi s-a numărat şi directorul DGASPC, Petre Dinică. El a declarat că expoziţia se află la a şaptea ediţie şi astfel de evenimente vor continua să se organizeze în fiecare an, pentru că ele aduc bucurie pe chipul copiilor. „Aceste acţiuni au mereu succes şi copiii sunt bucuroşi de fiecare dată când lucrează astfel de obiecte pentru comunitate. Ele sunt din ce în ce mai frumoase şi pline de fantezie. Este dovada că au foarte multă imaginaţie”, a declarat Dinică

PREGĂTIRI CU O LUNĂ ÎNAINTE Cele mai multe creaţii expuse sunt confecţionate din hârtie creponată, dar copiii - majoritatea şcolari - au dovedit că au multă imaginaţie şi, de la an la an, ei au adus îmbunătăţiri obiectelor pe care le realizează. De exemplu, în acest an, şcolarii de la Centrul de Primire a Copiilor în Regim de Urgenţă (CPCRU) Constanţa au învăţat tehnica quilling şi origami şi au aplicat-o pe obiectele pe care le-au realizat cu ocazia Paştelui. Şeful Centrului, Luminiţa Cioroiu, mărturiseşte că şcolarii au lucrat o lună să confecţioneze ornamentele de Sărbători. „A devenit o tradiţie ca, de Paşte şi de Crăciun, copiii din centrul nostru, dar şi ceilalţi copii aflaţi în grija DGASPC, să execute diferite lucrări conform tradiţiei unei sărbători. Pentru ei este o plăcere deosebită. Ei aşteaptă cu bucurie un astfel de eveniment şi mai ştiu că vine şi Iepuraşul”, a declarat şeful Centrului. Un alt element de noutate pentru manifestarea din acest an este organizarea unui dans tradiţional armânesc pus la cale de cinci fete ale aceluiaşi centru. Timp de trei săptămâni au pregătit temeinic, cu ajutorul educatorilor, acest dans popular specific. Şi dovada a fost că s-au descurcat de minune când au dansat la inaugurarea expoziţiei. „În tradiţia centrelor existau spectacolele. Noi mai pregătim festivaluri cu diferite ocazii. De data asta, am vrut să arătăm că putem să şi dansăm, nu doar să confecţionăm ornamente”, a mai spus şeful Centrului. Una dintre participantele la dansul armânesc a fost Lidia Ivanciu. Deşi este nou-venită în centru, ea a reuşit să se integreze destul de repede printre ceilalţi copii şi să danseze fără emoţii. „Am muncit mult să învăţ dansul. La început a fost mai greu pentru că nu îmi ieşeau paşii şi mă enervam, dar cu străduinţă am reuşit să învăţ”, a spus Lidia. Ea a participat şi la expoziţie cu mai multe creaţii din hârtie creponată pe care spune că le-a confecţionat cu ajutorul „doamnelor” de la centru.