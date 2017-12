Dinamo a câştigat greu la Giurgiu

Etapa a 17-a a Ligii 1 la fotbal a adus victoria dinamoviştilor în partida de la Giurgiu, cu FC Voluntari, una importantă pentru jucătorii antrenaţi de Ioan Andone, mai ales că a fost obţinută înaintea derby-ului cu FC Steaua, din etapa a 18-a, care va avea loc miercuri seară. CSM Poli Iaşi a regăsit gustul succesului în disputa cu CS Universitatea Craiova, iar Gaz Metan Mediaș s-a impus pe teren propriu, egalând echipa olteană pe locul secund al clasamentului.

Duminică seară, Astra Giurgiu se poate apropia la trei puncte de ultima poziţie care asigură prezenţa în play-off, iar FC Steaua București se poate desprinde la şase puncte în fruntea ierarhiei primului eşalon.

Rezultate - vineri, 25 noiembrie: ASA Tg. Mureș - FC Viitorul 0-2 (R. Marin 24-pen., Boli 45), CSM Poli Iași - CS Universitatea Craiova 2-1 (Al. Ciucur 4, Bole 72 / Băluţă 44); sâmbătă, 26 noiembrie: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna 3-1 (M. Axente 59, 72, Llullaku 67 / Ciobanu 27), FC Voluntari - Dinamo București 1-2 (Ad. Bălan 77 / Gnohere 64-pen., D. Rotariu 87).

Programul partidelor - duminică, 27 noiembrie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - Astra Giurgiu, ora 20.30: FC Steaua București - FC Botoșani; luni, 28 noiembrie, ora 20.30: CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 33p (golaveraj: 22-11), 2-3. CS U. Craiova şi Gaz Metan 30p (24-18), 4. FC VIITORUL 30p (21-17), 5. CFR 26p (28-12), 6. Dinamo 26p (28-20), 7. Botoșani 23p (23-17), 8. Voluntari 21p (23-24), 8. Pandurii 20p (17-20), 10. Astra 20p (16-20), 11. Iași 16p (15-20), 12. Concordia 16p (9-21), 13. ASA 3p (12-31), 14. ACS Poli 1p (16-29). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.