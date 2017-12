Dinamo a remizat pe teren propriu

Dacă FC Viitorul a trecut fără emoţii de CSM Poli Iaşi, în etapa a 13-a a Ligii 1 la fotbal, ultima a turului sezonului regulat, Dinamo Bucureşti şi Astra Giurgiu au încheiat la egalitate, tot sâmbătă seară.

Cu cele patru goluri marcate în partida Viitorul - Poli Iaşi, George Țucudean a ajuns la şase reuşite în actualul sezon al Ligii 1 și i-a egalat în fruntea clasamentului golgheterilor pe Laurențiu Buș și Alexandru Tudorie.

Liga 1 Betano se va întrerupe pentru două săptămâni după această etapă, deoarece naționala României va susține, la 5 octombrie (acasă, cu Kazahstan) și la 8 octombrie (în Danemarca), ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2018.

Rezultate - vineri: Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani 1-0 (R. Romeo 65), ACS Poli Timişoara - CS Universitatea Craiova 0-2 (Martic 27, Bancu 89); sâmbătă: FC VIITORUL - CSM Poli Iaşi 5-2 (Țucudean 15, 40, 43, 50, A. Chițu 44 / Platini 18, Jo 70), FC Dinamo Bucureşti - FC Astra Giurgiu 1-1 (A. Nemec 66 / R. Moise 82).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 13-a -

Duminică, 1 octombrie, ora 18.00: CFR 1907 Cluj - ASC Juventus Bucureşti, ora 20.30: ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC FCSB.

Luni, 2 octombrie, ora 20.30: FC Voluntari - CS Concordia Chiajna.

Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. CFR 29p (golaveraj: 23-9), 2. Craiova 26p (20-10), 2. FCSB 25p (18-8), 4. Astra 23p (19-11), 5. Botoșani 23p (20-14), 6. Timișoara 18p (12-14), 7. Dinamo 17p (18-15), 8. FC VIITORUL 17p (15-13), 9. Voluntari 15p (14-15), 10. Iași 15p (14-20), 11. Chiajna 11p (12-16), 12. Sepsi 10p (10-20), 13. Mediaș 9p (7-23), 14. Juventus 4p (7-21).