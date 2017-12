Clubul de fotbal FC Dinamo București a renunțat la antrenorul Flavius Stoican, care și-a reziliat astăzi pe cale amiabilă contractul cu gruparea din Șoseaua "Ștefan cel Mare", informează site-ul oficial al acesteia. "FC Dinamo București și antrenorul principal Flavius Stoican au convenit astăzi, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale", scrie site-ul. "Am venit la Dinamo, ca și în primul mandat, cu inima deschisă și am încercat să fac totul pentru a urca echipa în clasament. Am venit într-un moment greu, luând echipa din mers, după trei etape din returul campionatului. Din păcate, lucrurile nu au ieșit așa cum mi-am propus. Mulțumesc clubului Dinamo pentru șansa oferită și le urez mult succes viitorului antrenor și tuturor foștilor colegi și elevi", a declarat Flavius Stoican. Fostul internațional a debutat ca antrenor principal în Liga I pe banca lui Dinamo, la 29 septembrie 2013, într-un meci Oțelul — Dinamo (1-2). Tehnicianul a pregătit-o pe Dinamo cea mai mare parte a sezonului trecut și în primele 14 etape din acest campionat. El a revenit pe banca echipei din etapa a 21-a, când l-a înlocuit pe Mihai Teja.