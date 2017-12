Dinamo caută soluții în străinătate după plecarea lui Lazăr

Valentin Lazăr a părăsit-o pe Dinamo, în a doua parte a campionatului, şi a plecat împrumut în Qatar, pentru 4 luni, la Al-Sailiya, acolo unde va fi coleg cu Dragoş Grigore, fundaşul central al naţionalei României.

Plecarea lui Lazăr a lăsat-o pe Dinamo descoperită pe extrema stângă, iar Ioan Andone a anunţat că are soluţii în lot: Patrcik Petre şi May Mahlangu. Totuşi, fiul lui Florentin Petre nu a arătat o constanţă în tricoul dinamoviștilor şi a jucat mai mult pe la Dinamo 2, dar se încadrează în reţeta de a promova tineri, pe care o propune clubul.

La plecarea în cantonamentul din Spania, Ioan Andone a vorbit despre condiţiile de antrenament din România, dar şi despre soluţiile de după plecarea lui Vali Lazăr: „Date de amânat nu există şi trebuie să fii pregătit pentru orice teren de joc. Nu vreau să paţim ce am paţit astă-toamnă, cu înfrângere la Iaşi, pe un teren îngheţat. Trebuie să câştigăm pe orice teren dacă eşti echipă mare”, a declarat Andone pentru Dolce Sport.

"Cautăm soluţii, când se face transferul, imediat te gândeşti cu ce jucători îl poţi înlocui. Am şi în cadrul lotului jucători, este şi Patrick Petre, îl avem şi pe May, pe care l-am folosit la meciul cu Steaua. Îl am şi pe Olteanu, care la Braşov a jucat puţin... Dar căutăm şi o soluţie de afară", a adăugat Andone.

De pe urma împrumutului în Qatar, Dinamo va primi 200.000 de euro, în timp ce jucătorul va primi 100.000 de euro pentru cele patru luni.