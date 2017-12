Dinamo II s-a predat greu în Cupa României

Miercuri seară s-au disputat încă două partide din cadrul 16-imilor de finală ale Cupei României-Timișoreana la fotbal: Chindia Târgovişte - ACS Poli Timişoara 0-2 (Doman 30, 54) și Dinamo II Bucureşti - Dinamo Bucureşti 1-2 (Tîrcoveanu 65 / Groza 55-autogol, P. Petre 79). Duelul dinamovist din Ştefan cel Mare a revenit primei formaţii, cu ceva emoţii, Patrick Petre marcând golul victoriei pentru echipa antrenată de Ioan Andone.

Se cunosc 12 echipe calificate în optimile de finală ale competiţiei: nouă din prima ligă, CFR Cluj, Pandurii Tg. Jiu, CS Universitatea Craiova, ASA Tg. Mureş, Gaz Metan Mediaş, FC Voluntari, CSM Poli Iaşi, ACS Poli Timişoara şi Dinamo Bucureşti, şi trei din liga a doua, Dacia Unirea Brăila, performera 16-imilor, după ce a eliminat-o pe Concordia Chiajna, Luceafărul Oradea și CS Mioveni.

Celelalte rezultate din 16-imi - marți: CSM Rm. Vâlcea - CFR Cluj 0-1 (Omrani 11), Metalosport Galaţi - Luceafărul Oradea 0-1 (Arnăutu 60-pen.), ASU Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 0-3 (V. Alexandru 39, Obodo 48-pen., Bunoza 90), Sepsi Sf. Gheorghe - CS Universitatea Craiova 0-1 (A. Ivan 100) - după prelungiri; miercuri: Unirea Tărlungeni - ASA Tg. Mureş 0-5 (C. Rus 9, 51, 65, Al. Ioniță I 41, Deaconu 57), Cetate Deva - Gaz Metan Mediaş 1-7 (Tecsi 21 / Bic 42-pen., 57, Danci 45+2, M. Axente 52, 59, Al. Zaharia 79, Buziuc 86), Academica Clinceni - FC Voluntari 1-5 (C. Gheorghe 17 / Adrian Bălan 15, 32, Cernat 29-pen., G. Deac 63, 71), Dacia Unirea Brăila - Concordia Chiajna 1-0 (C. Neagu 31-pen.), Metalurgistul Cugir - CSM Poli Iaşi 0-2 (Frăsinescu 52, Andrei Cristea 62), Olimpia Satu Mare - CS Mioveni 1-3 (Ludușan 87 / Alin Popa 46, Ayza 59, Rădescu 68).

Joi vor avea loc ultimele patru partide din 16-imi - ora 14.30: CS Afumaţi - FC Botoşani; ora 16.00: Nuova Mama Mia Becicherecu Mic - Astra Giurgiu (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1, se joacă la Timișoara), ora 18.45: CS Baloteşti - FC Viitorul (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1, se joacă la Ovidiu), ora 21.30: Foresta Suceava - FC Steaua Bucureşti (în direct la Pro TV, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1).