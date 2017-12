Din ”Star Trek” pe ISS

Un dispozitiv medical realizat de NASA pentru a vindeca afecţiunile de piele, inspirat din serialul ştiinţifico-fantastic ”Star Trek: The Next Generation”, ar putea fi utilizat în curând de astronauţii de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS). Într-un episod din serialul ”Star Trek: The Next Generation”, comandantul Riker este muşcat de pisica personajului Data, iar medicul Beverly Crusher îi vindecă rănile instantaneu, folosind un dispozitiv aparent foarte simplu. Tehnologia aflată la baza acelui dispozitiv, denumit regenerator epidermic, care a regenerat celulele comandantului Riker, în ciuda faptului că era un produs de ficţiune, ar putea deveni realitate la bordul ISS.

NASA a semnat un contract pentru a crea noi dispozitive biotehnologice, inclusiv un sistem care construieşte celule umane în 3D şi un altul care tratează durerile pe cale externă. Dispozitivele vor fi fabricate pe baza unor patente şi contracte de licenţă încheiate cu compania GRoK Technologies din statul Texas. Ele reprezintă rezultatul unui program iniţiat de NASA, denumit Technology Transfer Program. Primul dintre aceste dispozitive, denumit BioReplicates, va permite medicilor să obţină modele 3D ale ţesutului uman, care vor fi utilizate apoi pentru testarea unor medicamente şi a unor produse cosmetice. Noua invenţie va creşte siguranţa şi eficienţa testelor actuale şi va aduce în plus o acurateţe şi o fiabilitate mai mare şi o mai bună eficienţă a costurilor. Potrivit NASA, noua tehnologie va contribui, totodată, la reducerea testelor realizate pe animale. Dispozitivul va funcţiona într-un mod similar cu regeneratoarele epidermice folosite în serialul ”Star Trek”, iar modelele viitoare ar putea într-o bună zi să vindece instantaneu o gamă vastă de răni şi afecţiuni. Al doilea dispozitiv, denumit Scionic, ar putea fi inclus într-o serie de aparate medicale care ar putea trata pe cale externă inflamaţiile şi durerile de la nivelul oaselor şi muşchilor. De exemplu, aceste aparate ar putea atinge pielea şi să impulsioneze funcţiile naturale analgezice ale organismului, fără a se folosi medicamente. NASA spune că este interesată de potenţialul pe care aceste tehnologii îl prezintă în domeniul regenerării oaselor şi muşchilor. În timpul zborurilor spaţiale îndelungate, de exemplu, astronauţii dezvoltă osteopenie - o afecţiune ce constă în scăderea masei osoase şi musculare şi a densităţii osoase.

Agenţia Federală Spaţială Rusă a creat deja o tehnologie care funcţionează într-un mod similar cu dispozitivul Scionic creat de GRoK Technologies. Denumit Scenar, dispozitivul rusesc foloseşte un semnal electric de intensitate moderată atunci când este plasat deasupra zonelor corporale dureroase ale unei persoane. Receptorii nervilor dermali din piele captează acele semnale, care sunt transmise către creier prin sistemul nervos central. Creierul reacţionează şi sintetizează neuropeptide - substanţe eliberate în mod natural, cu rol de vindecare şi de regularizare, inclusiv endorfine, considerate a fi unele dintre cele mai puternice analgezice. Scenar diferă de actualele aparate medicale ce utilizează stimularea electrică transcutanată a nervilor (TENS), întrucât încurajează corpul să se vindece singur. În schimb, dispozitivele TENS folosesc semnale electrice pentru a bloca temporar semnalele dureroase, împiedicându-le să ajungă la creier.