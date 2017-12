Chiar dacă sunt voci, din ce în mai multe, care susţin că tânăra generaţie are preocupări facile, alegând distracţiile superficiale în defavoarea activităţilor de timp liber creatoare, lucrurile nu stau chiar aşa. O demonstrează elevii Liceului Teoretic „Ovidius”, care şi-au creat un renume prin ţinuta lor intelectuală şi care, ieri, au răspuns prezent invitaţiei de a lua parte la inaugurarea cenaclului literar „Dincolo de cuvinte”, la iniţiativa poetului constănţean Eduard Zalle. „Ideea acestui cenaclu mi-a venit fiind împreună cu nişte prieteni, la mine acasă, unde obişnuim să facem un fel de cenaclu: citim poezii şi ascultăm muzică. Am întrebat-o pe profesoara de franceză Lavinia Gheorghiu dacă au cenaclu în acest liceu şi mi-a dat un răspuns negativ. Sunt foarte curios şi dornic să văd cum scriu copiii, pentru că sunt convins că în acest liceu, şi nu numai, sunt elevi care scriu foarte bine. Aşa cum pe mine m-a ajutat fostul meu profesor de limbă şi literatură română, Dan Jugănaru, de la Liceul Militar „Alexandru Ioan Cuza”, am zis să-i ajut şi eu pe cei tineri, care doresc să se afirme”, a subliniat coordonatorul cenaclului, Eduard Zalle.

La evenimentul prin care s-a marcat inaugurarea cenaclului „Dincolo de cuvinte” au luat parte, alături de elevi, directorul Liceului Teoretic „Ovidius”, Cristina Anghel, profesoarele de limba franceză, Lavinia Gheorghiu, Mariana Popovici, profesorii de limba şi literatura română, Paula Paliuc şi Marian Crăciun, dar şi fostul dascăl al lui Eduard Zalle, Dan Jugănaru. De altfel, acesta din urmă „a testat”, pe baza unor indicii, nivelul de cunoştinţe al elevilor, făcând o analogie între debutul literar al lui Eduard Zalle - 16 ani - şi debuturi celebre din literatura română. Pe de altă parte, profesorul Marian Crăciun le-a explicat elevilor că prin acest demers literar-creativ trebuie să devină lectori avizaţi prin însuşirea unor elemente de hermeneutică şi teorii ale interpretării menite să-i ajute în decriptarea discursului poetic. Totodată, invitaţii au făcut şi aprecieri referitoare la poezia lui Eduard Zalle, iar din programul manifestării nu a lipsit nici folk-ul. Pentru că ce... merge mai bine cu poezia decât folk-ul?

Eduard Zalle, pasionat de muzică şi de poezie deopotrivă, şi-a pus amprenta creativă asupra volumelor de versuri: „Poezii din vremurile vechi (1977-1990)”, „Cântec lui Merlin” şi „Doamnă brună”.