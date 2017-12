„Dinner in the Sky” cu Mazăre și... fetele

Fetele... primarului Radu Mazăre, superbele modele Fashion TV, au fost răsfățate, și în acest an, într-un stil mare. Primarul Constanței este mereu foarte atent cu domnișoarele din jurul său, astfel că le-a invitat, ieri după-amiază, la o cină romantică, ieşită însă din tipare, la 50 de metri deasupra plajei din Mamaia, cu masa suspendată adusă de echipa „Dinner in the Sky”, furnizorul exclusivistului serviciu.

Primarul a urcat cu mai mult de zece fete superbe, iar sus s-a asigurat că sunt bine servite și le-a îndemnat să se relaxeze și să savureze mâncarea și peisajul. Mazăre și fetele au avut în meniu friptură tradițională, costiță, cartofi, salată mediteraneană cu roșii și brânză și băuturi fine. „Alături de fetele acestea, senzația este întotdeauna sublimă. A devenit o tradiție dejunul la înălțime cu fetele frumoase, care ne ajută să promovăm Mamaia, care sunt pe scenă și la Carnaval, și la prezentările de modă și cărora le ofer această masă plăcută la înălțime, de unde pot vedea cât de frumoasă este stațiunea pe care o promovează. Este o recompensă frumoasă... eu am mai multe fete pe aici, dar domnii pot oferi iubitelor un astfel de cadou, într-un cadru mai restrâns, desigur”, a declarat Radu Mazăre.

AMBIENT PERFECT La un pahar de... vorbă și unul de șampanie la masă, primarul s-a ținut de glume cu fetele și i-a „luat temperatura” uneia, să vadă dacă se simte bine, ținându-i mâna pe coapse. Mazăre a mai dezvăluit ieri, la masă, faptul că de miercuri încep repetițiile pentru Carnaval și că va defila pe cal, însă acesta nu va fi unul viu. După o oră la înălțime, masa a fost coborâtă de macara, iar fetele, mai ales moldovencele, au sărit pe Mazăre să-l pupe, să-l îmbrățișeze și să-i mulțumească, cântându-i apoi în rusește. Una dintre răsfățate a fost și fotomodelul Cătălina Pânzaru, din Chișinău, proaspăt aleasă drept Miss Fashion TV Star. Superba moldoveancă a împlinit, ieri, 21 de ani și a declarat că acesta a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodată. „A fost minunat, a fost o senzație unică și cel mai frumos cadou de până acum. Îi mulțumesc primarului mult, mult de tot. Toată vara a fost pentru mine plină de surprize senzaționale aici, la Mamaia, unde mă simt extraordinar”, a declarat Cătălina Pânzaru.