Dinozaur cu pene, în Germania

Un schelet fosilizat şi excepţional conservat al unui dinozaur tânăr, descoperit în Germania, ce avea filamente de pene, indică faptul că penajul reprezenta o caracteristică frecvent întâlnită la aceste vieţuitoare preistorice, potrivit unui studiu publicat luni, în SUA. Fosilele de dinozauri carnivori cu penaj descoperite până acum aparţineau unui grup denumit Coelurosaur, vieţuitoare bipede, strămoşi ai tiranozaurilor, despre care se crede că ar fi fost rude apropiate ale păsărilor. Potrivit principalului autor al studiului, Oliver Rauhut, paleontolog la Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen, scheletul descoperit în Germania, denumit Sciurumimus albersdoerferi şi datând din urmă cu circa 150 de milioane de ani, aparţinea unui dinozaur din grupul megalozaurilor. Aceştia alcătuiau un grup de dinozauri carnivori străvechi din familia teropodelor, considerate până acum ca fiind neaviare. Anumite specii puteau să ajungă la lungimi de peste nouă metri şi să cântărească peste o tonă. Descoperirea urmelor de pene la acel foarte tânăr exemplar, mort probabil la puţin timp după eclozare, demonstrează faptul că penele reprezentau deja o caracteristică la dinozaurii străvechi, consideră autorul studiului, publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). Filamentele de pene descoperite la Sciurumimus albersdoerferi sunt similare în structura lor cu cele observate la alte specii de dinozauri sau chiar la pterozauri, reptile zburătoare, considerate verişoare ale dinozaurilor.

Scheletul descoperit în Germania are un craniu mare, membre superioare scurte şi o piele acoperită cu filamente lungi de pene pe partea ventrală, pe spate, de-a lungul coloanei vertebrale şi pe coadă. Distribuţia filamentelor de pene pe corpul acestui dinozaur dintr-o epocă foarte îndepărtată lasă să se creadă că animalul se acoperea treptat cu pene, pe măsură ce creştea. Frecvenţa în evoluţie a acestei caracteristici indică faptul că penele sunt probabil la fel de vechi ca dinozaurii înşişi, afirmă autorii studiului. Toţi dinozaurii au dispărut de pe suprafaţa Terrei, în urmă cu 65 de milioane de ani, în urma probabilei prăbuşiri pe planeta noastră a unui asteroid uriaş.