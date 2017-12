Dinozaurii nu erau aşa de mari cum se credea

Dinozaurii, uriaşele animale care au trăit pe Pămînt, nu au fost atît de mari cum se credea, greutatea lor adevărată fiind jumătate din cea estimată, potrivit unei cercetări publicate în ”Journal of Zoology”, care demonstrează că modelul de calcul al mărimii acestora folosit pînă acum este greşit. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Colorado au descoperit că modelul statistic folosit pînă acum pentru a calcula mărimea dinozaurilor este greşit. Spre exemplu, estimările privind greutatea lui Apatosaurus louisae - 38 de tone -, unul dintre cei mai mari dinozauri, reprezintă, de fapt, dublul greutăţii sale reale - 18 tone. ”Paleontologii au folosit, timp de 25 de ani, un model statistic pentru a estima greutatea dinozaurilor şi a altor animale mari care au dispărut. Prin reexaminarea datelor din eşantionul iniţial, am arătat că modelul statistic are multe defecte şi că dinozaurii aveau probabil doar jumătate din greutatea estimată iniţial”, a declarat Gary Packard de la Universitatea de Stat din Colorado.

Noile descoperiri au implicaţii pentru numeroase teorii legate de starea biologică a dinozaurilor, de la energia necesară metabolismului la cerinţele alimentare şi la modurile lor de locomoţie.