Dintele unui melc marin este cel mai rezistent material biologic cunoscut

Pânza de păianjen ar putea să piardă poziţia de lider în topul celor mai rezistente materiale biologice cunoscute, deoarece oamenii de ştiinţă britanici au descoperit de curând că dintele unui anumit melc marin prezintă un grad de rezistenţă mai mare, informează Reuters. Cercetătorii britanici au descoperit că Patella algira - o specie de melci marini cu cochilii conice - prezintă dinţi cu structuri atât de puternice încât acestea, dacă vor fi copiate, ar putea fi folosite de oameni pentru a fabrica automobile, bărci şi avioane. "Până acum, am crezut că pânza de păianjen era cel mai puternic material biologic din lume, datorită rezistenţei deosebite şi potenţialelor aplicaţii ale sale, care variază de la veste antiglonţ la echipamente electronice pentru computere", a declarat Asa Barber, profesor la Facultatea de Inginerie de la Universitatea Portsmouth, coordonatorul studiului. "Însă acum am descoperit că dinţii acestor melci marini prezintă un grad de rezistenţă potenţial superior", a adăugat ea. Cercetătorii britanici au examinat în detaliu comportamentul mecanic al dinţilor acelor melci marini, cu ajutorul unui microscop de forţă atomică, un instrument bazat pe o metodă ce implică descompunerea materialelor până la nivelul atomilor. Ei au descoperit astfel că dinţii analizaţi conţin un mineral foarte rezistent, denumit goetit, care se acumulează în dinţii acelor melci marini. "Melcii Patella algira au nevoie de dinţi extrem de puternici pentru a se fixa pe suprafeţele stâncoase şi pentru a extrage alge din rocă pentru a se hrăni în timpul fluxului. Am descoperit că fibrele de goetit au exact mărimea potrivită pentru a genera un compozit cu o structură extrem de puternică", a precizat Asa Barber.