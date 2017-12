„Dintr-o fată simplă din Neptun poţi ajunge pe buzele tuturor” (I)

Cântăreaţa născută la malul mării, în Neptun, care a cucerit lumea în ultimii cinci ani, Elena Alexandra Apostoleanu, alias Inna, a susţinut, în weekend, primul ei concert la Constanţa, în Maritimo Shopping Center. Spre bucuria a mii de fani constănţeni, solista şi-a programat primul concert din 2014 la ea acasă. Cu această ocazie, ea a oferit un interviu în exclusivitate pentru „Telegraf”, în care a vorbit, cu modestie şi sinceritate, despre relaţia sa cu fanii de pretutindeni, plăcerea de a concerta, provocările şi mai ales satisfacţiile artistice, dar şi despre viitoarele sale proiecte. Din amplul interviu vom publica, mâine, cea de-a doua parte.

Reporter (R.): Ce ai simţit la primul mare concert în faţa publicului constănţean?

Inna (I.): M-am simţit minunat la primul meu concert aici şi mă bucur că am reuşit să mă văd cu fanii şi prietenii mei de acasă, chiar la primul concert din an. Au venit mulţi colegi de-ai mei, mulţi cunoscuţi, din Constanţa, Mangalia şi Neptun. Nici nu m-am îndoit că nu va fi minunat şi aşa a fost.

R.: Ce diferenţe există între fanii Innei din ţară şi cei din afară?

I.: Eu nu simt nicio diferenţă între fanii din România şi cei din Occident. Poate nu vreau să o simt, poate nu mă interesează indiferenţa unor oameni din public, eu mă simt bine faţă de cei care zâmbesc, cântă şi dansează pe piesele mele. Sunt unii colegi care spun că publicul din afară este altfel decât cel de aici, dar eu nu fac diferenţe. Oamenii care ascultă muzică sunt oameni fericiţi, cei care interpretează şi judecă persoana de pe scenă sunt oameni nefericiţi, pentru că îi interesează alte aspecte decât cele importante.

R.: Prin ce ţări ai concertat până acum şi unde te-ai simţit cel mai bine?

I.: Aş putea mai degrabă să zic pe unde nu am fost: China, Australia, Noua Zeelandă şi alte câteva ţări. Peste tot pe unde am fost m-am simţit excelent, fiecare ţară are farmecul ei, însă cel mai mult m-a impresionat Japonia. Acolo oamenii trăiesc cu adevărat altfel. Sunt un exemplu pentru toţi ceilalţi şi mi-aş dori să văd peste tot un mod de viaţă similar.

R.: Multe vedete, mai ales internaţionale, se plâng des de două mari probleme: programul infernal şi intimitatea. Cum le gestionează Inna pe cele două?

I.: Deocamdată, nu pot spune că am astfel de probleme. Dacă mi-aş dori să am mai mult timp liber, l-aş umple tot cu activităţi pentru proiectul Inna. Deci nu am o problemă efectivă cu programul. În ceea ce priveşte intimitatea, orice om din lumea asta, dacă vrea să aibă intimitate, o poate avea. Dacă vrei să mergi într-o vacanţă, poţi să mergi într-un loc unde să nu fii pozat. Despre cei care nu reuşesc nu ştiu ce să zic, eu pot să am intimitatea mea. (va urma)