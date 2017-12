„Dintr-o fată simplă din Neptun poţi ajunge pe buzele tuturor” (II)

Cântăreaţa născută la malul mării, în Neptun, şi care a cucerit întreaga lume în ultimii cinci ani, Elena Alexandra Apostoleanu, alias Inna, a susţinut, în weekend-ul trecut, primul ei concert la Constanţa, în Maritimo Shopping Center. Spre bucuria a mii de fani constănţeni, solista şi-a programat primul concert din 2014 la ea acasă, unde aceştia au asaltat-o timp de trei ceasuri, imediat după spectacol, pentru autografe. Cu această ocazie, Inna a oferit un interviu în exclusivitate pentru „Telegraf”, în care a vorbit, cu modestie şi sinceritate, despre relaţia sa cu fanii de pretutindeni, plăcerea de a concerta, provocările şi mai ales satisfacţiile artistice, dar şi despre viitoarele sale proiecte. Artista a prezentat astfel de detalii şi în prima parte a interviului, publicată în ediţia de ieri, ele continuând în a doua parte a materialului.

Reporter (R.): Ai venit recent din Miami, unde colaborezi cu producători importanţi. Ce proiecte pregăteşti?

Inna (I.): Acolo este noua mea familie, casa de discuri Warner Music, la care voi lansa următorul meu album. Nu ştiu, deocamdată, numele albumului, dar peste câteva săptămâni, voi lansa prima piesă de pe el, care se va numi „Good Time”. O să fie un nou sound, avem şi o idee de clip foarte tare şi care o să aibă un impact mare, mai ales că este în colaborare cu Pitbull, cântăreţul american fiindu-mi bun prieten. La Miami ne-am distrat de minune împreună. Eu am mai colaborat oarecum cu el când ne-am întâlnit în Malaezia. Am stat în acelaşi hotel, unde se lucra la albumul lui, şi avea nevoie urgentă de o voce feminină.

R.: Ai visat în urmă cu cinci ani la un asemenea succes?

I.: De visat... am visat, dar nu mă aşteptam să ajung artist internaţional în doar cinci ani. Am sperat, am muncit foarte mult. Înaintea proiectului Inna, nu mi s-a oferit nicio şansă în muzică. Am spus atunci că, dacă mi se va oferi ocazia să fac muzică, voi încerca să arăt lumii că şi cei refuzaţi pot fi, la un moment dat, susţinuţi, că dintr-o fată simplă din Neptun, dintr-o familie cât se poate de modestă, poţi să ajungi pe buzele multor oameni din întreaga lume.

R.: Care a fost cea mai frumoasă surpriză pe care ţi-a făcut-o vreun fan?

I.: Au fost multe surprize extraordinare, dar o să mă refer acum la un grup de fani din Franţa, care au călătorit pentru turneul meu în şapte ţări. Unul dintre ei a venit şi la Constanţa. Îl cheamă Benua şi a fost la 12 concerte din Franţa, plus la concertele din alte şase ţări. E un lucru excepţional. O altă surpriză pe care am trăit-o în primele mele turnee a fost faptul că, peste tot în lume, fanii români erau mulţi, zgomotoşi şi mereu în faţa scenei. Acum m-am obişnuit. Îi iubesc pe toţi şi le mulţumesc mult constănţenilor pe această cale. Cred că de acum înainte o să ne vedem mai des.