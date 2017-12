Dionne Warwick cere protecţia legii falimentului

Cântăreaţa americană Dionne Warwick a cerut să fie plasată sub protecţia legii falimentului în statul New Jersey, din cauza unor datorii uriaşe generate de neachitarea taxelor şi a impozitelor, o eroare pe care artista o pune pe seama contabilului ei. Dionne Warwick, în vârstă de 72 de ani, a depus această petiţie pe 21 mai 2012, la US Bankruptcy Court din New Jersey, statul ei natal, unde şi locuieşte în prezent. Artista spune că averea ei a fost evaluată la 25.500 de dolari, în timp ce datoriile sale depăşesc 10,7 milioane de dolari. Potrivit documentului depus în justiţie, cea mai mare parte din această sumă uriaşă o reprezintă taxe datorate Fiscului american şi impozite datorate statului California. Solicitarea de plasare sub protecţia legii falimentului a fost cauzată de managementul neglijent şi incompetent al contabilului artistei, la sfârşitul anilor \'80 şi până la jumătatea anilor \'90, a precizat agentul de presă al vedetei, Kevin Sasaki.

Dionne Warwick a câştigat primul ei premiu Grammy în anul 1968, pentru albumul ”Do You Know the Way to San Jose?” şi cel de-al doilea, doi ani mai târziu, cu albumul ”I\'ll Never Fall in Love Again”. Artista americană, care de-a lungul anilor a câştigat cinci premii Grammy cu piese gospel şi R&B, este verişoara unei alte cântăreţe americane celebre, Whitney Houston.