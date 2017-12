DIPI se rupe în două. Ar putea avea o parte militarizată și una civilă

Ministrul Afacerilor Interne, Dragoş Tudorache, spune, într-un interviu pentru News.ro, că după ce a fost finalizată analiza privind DIPI, nu mai are nicio îndoială că această structură trebuie reformată, pentru că ea trebuie să ofere sprijin informativ MAI, DNA, DIICOT şi Parchetului General, însă acum acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Tudorache precizează că proiectul ar putea fi terminat până duminică, reorganizarea va fi, cel mai probabil, făcută prin ordonanţă de urgenţă, iar în noul DIPI ar putea fi o parte militarizată, dar şi una civilă, pentru a nu exista percepţia că ne întoarcem în timp, la “faimosul Doi şi-un sfert”.

“A rezultat (după finalizarea analizei Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, n.r.), dacă mai era nevoie de asta, necesitatea reformei DIPI. Dacă mai aveam cumva, vreo urmă de îndoială la începutul mandatului, acum nu mai am niciuna. În al doilea rând, ceea ce a rezultat şi ceea ce am căutat prin această analiză a fost să înţeleg foarte bine nevoile ministerului. Pentru că, din punctul meu de vedere, o structură cum a fost sau cum est DIPI şi cum mi-aş dori să fie, trebuie să fie o structură care răspunde în primul rând nevoilor ministerului. Pe de-o parte, nevoii de integritate pentru cadrele ministerului şi, de cealaltă parte, nevoii de sprijin pentru celelalte structuri ale ministerului, sprijin informativ care este real, este necesar”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Dragoş Tudorache a adăugat că operaţiunile specific ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne au nevoie de sprijin informativ, lucru care acum nu se întâmplă întotdeauna.

“În orice minister de Interne, operaţiunile specifice au nevoie de un sprijin informativ. Eu îmi doresc ca acest sprijin, acest suport să fie orientat către “client”, să spunem, către beneficiar, deci către structurile ministerului care au nevoie de ele. Lucru care nu se … sau sentimentul meu din ultimele săptămâni era că nu se întâmpla întotdeauna. Pentru mine, această analiză a însemnat să înţeleg nevoia beneficiarilor. Aici am avut contacte intense şi la nivelul parchetelor, şi la nivelul Parchetului General, DIICOT, DNA, tocmai pentru a vede şi perspectiva lor asupra serviciilor pe care le ofereau sau … nu le ofereau cei din DIPI. Din nou, pentru a mă asigura că atunci când vom veni cu această structură, articulăm un răspuns atât pentru interiorul ministerului, cât şi pentru beneficiarii din extern, în speţă parchetele”, a explicat ministrul.

În ce priveşte termenul de finalizare a proiectului de act normativ, care trebuia să fie în această săptămână, ministrul Internelor spune că există o întârziere de o săptămână, dar asta întrucât lucrurile nu trebuie grăbite, ci făcute foarte bine, pentru că este o structură mult prea importantă care se reformează.

“Eu îmi fixasem această săptămână pentru finalizarea lui. Aici se lucrează inclusiv în weekend. Încă mai lucrăm la el şi sper să-l finalizăm până duminică. Eu voi fi săptămâna viitoare la consiliul JAI. Nu voi participa la şedinţa de guvern, motiv pentru care nu voi avea ocazia să-l prezint în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare. Obiectivul meu este atunci, săptămâna viitoare, pentru şedinţa de guvern”, a precizat Tudorache.

Ministrul Internelor a mai spus că reorganziarea DIPI va fi făcută, cel mai probabil, prin ordonanţă de urgenţă, iar proiectul va sta pentru scurt timp în consultare publică.

“Începând de săptămâna viitoare, aş vrea să gândesc şi un cadru de prezentare, atât cu media, cu dumneavoastră, cu formatorii de opinie, dar şi o scurtă consultare publică, având în vedere că, cel mai probabil, vom vorbi de o ordonanţă de urgenţă. Deci un timp de consultare publică clasică, formală, nu va fi. Dar vreau, măcar pentru câteva zile, să-l las în consultare publică pentru o transparenţă”, a precizat Tudorache.

Ministrul spune că lucrurile într-o reformă atât de importantă trebuie făcute din start bine, pentru a nu se descoperi mai târziu că s-a uitat ceva.

“Ştiu că deja am întârziat cu o săptămână în promisiunea pe care am făcut-o, dar prefer să fac lucrurile bine decât să mă grăbesc decât să descopăr mai târziu că am uitat ceva. Este o structură mult prea importantă şi o reformă mult prea importantă în minister pentru a o grăbi doar pentru o săptămână. Deci, prefer să finalizez acest cadru, să am textul în faţă şi apoi, cu toată deschiderea, îl voi prezenta într-o conferinţă de presă dedicată punct cu punct”, a explicat ministrul Afacerilor Interne.

Dragoş Tudorache a precizat că încă se analizează cum va arăta noul DIPI, dar, cel mai probabil, va fi o structură militarizată şi una civilă.

“Nu am hotărât încă între aceste două variante. Există avantaje de ambele părţi. Ca pentru orice, există şi avantaje şi dezavantaje. Ceea ce aduce, de exemplu, o natură militarizată, un caracter militarizat al acestei structuri sau măcar a unei părţi a acestei structuri este o rigoare mai mare în proceduri în interacţiunea între cadre, între funcţionari şi capacitatea de a aplica nişte metode de testarea integrităţii mult mai riguroase decât în cadrul personalului civil. Este un avantaj foarte important care m-a făcut să ţin această opţiune a militarizării pe masa analizei până în acest moment, până spre final”, a spus Tudorache.

Ministrul a precizat însă că are rezerve în a face întreaga structură militarizată, pentru că ar putea exista percepţia unei întoarceri în timp, la “faimosul Doi şi-un sfert”.

“De partea cealaltă ar putea exista percepţia că ne întoarcem înapoi în timp când fostul DIPI, faimosul „Doi si-un sfert” era o structură militarizată. Vă spun cu toată sinceritatea şi deschiderea, de aici vine şi una din rezervele mele. Dacă voi ajunge să optez pentru aceasta, o voi face într-o variantă foarte bine conturată, foarte bine reglată. În niciun caz nu pentru toată structura, în aşa fel încât să obţinem acea eficienţă şi capacitate de a testa integritatea permanent pentru zona cea mai esenţială şi mai sensibilă din structură, dar restul structurii să fie una civilă. Deci, cu aceste concepte de detaliu încă lucrăm în aceste zile şi veţi vedea varianta finală”, a mai spus Tudorache.