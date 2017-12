Diplomaţie cu forţa la Phenian

Sâmbătă, diplomaţi străini aflaţi în post la Phenian păreau hotărâţi să rămână în această ţară, în pofida avertismentului Coreei de Nord, care le-a sugerat să evecueze misiunile, în contextul unor puternice tensiuni militare şi diplomatice. Puterea de la Phenian, care a instalat a doua rachetă cu rază medie de acţiune pe coasta de est şi ameninţă cu efectuarea unor lovituri, inclusiv nucleare, împotriva unor obiective americane, a avertizat vineri că nu mai poate garanta securitatea misiunilor diplomatice din Phenian, începând de la 10 aprilie. Însă majoritatea guvernelor străine vizate au sugerat că nu îşi vor retrage personalul de la Phenian, imediat. Unele au apreciat că presiunea exercitată de autorităţile nord-coreene este o stratagemă vizând amplificarea îngrijorării internaţionale faţă de criza din Peninsula Coreea. Germania a anunţat sâmbătă că ambasada sa la Phenian poate, pentru moment, să continue să funcţioneze. Londra şi-a exprimat scepticismul cu privire la amploarea avertismentului nord-coreenilor. Şefii misiunilor diplomatice ale celor şapte ţări din UE prezente în Coreea de Nord, Germania, Marea Britanie, Suedia, Polonia, România, Cehia şi Bulgaria, s-au reunit sâmbătă seara, la Phenian, pentru a discuta situaţia. ONU nu intenţionează, de asemenea, să evacueze personalul.

Phenianul şi-a multiplicat, în ultimele săptămâni, declaraţiile belicoase, furios din cauza ultimei serii de sancţiuni adoptate de ONU după al treilea test nuclear efectuat la începutul lui februarie şi a manevrelor militare comune, în curs, ale SUA cu Coreea de Sud. La Washington, un purtător de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a anunţat vineri că ”un eventual tir de rachetă nord-coreean nu va constitui o surpriză pentru Guvernul american”.

AMÂNĂRI SUA au amânat un test nuclear programat pentru săptămâna aceasta în California, într-o încercare de calmare a tensiunilor cu Coreea de Nord. SUA au amânat un test al rachetei de tip Minuteman 3, o rachetă balistică intercontinentală cu ogivă nucleară, care urma să fie efectuat la baza aeriană Vandenberg. Secretarul american al Apărării, Chuck Hagel, a decis această amânare pentru a evita ca testul să poată fi considerat ca exacerbând criza în curs cu Coreea de Nord, precizând totuşi că ”SUA rămân angajate faţă de testarea rachetelor lor balistice intercontinentale (ICBM) vizând garantarea unui arsenal sigur, fiabil şi eficient”.

Coreea de Sud şi SUA au amânat o importantă reuniune militară care urma să aibă loc la jumătatea lui aprilie, la Washington, la solicitarea Seulului, din cauza contextului foarte tensionat din Peninsula Coreeană, a anunţat, ieri, un oficial sud-coreean.

CHINA IA ATITUDINE ”Nicio ţară nu are dreptul să arunce Asia în haos”, a apreciat, ieri, preşedintele chinez, Xi Jinping, în contextul tensiunilor puternice din Peninsula Coreea, fără să numească, totuşi, nici Coreea de Nord, nici SUA, dar nici disputele maritime dintre Beijing şi Tokyo sau cu alte ţări din regiune. Exprimându-se în faţa mai multor şefi de stat şi de guvern, la Forumul Economic anual de la Boao, pe Insula Hainan, Xi Jinping a îndemnat comunitatea internaţională să apere ”o viziune favorabilă unei securităţi globale, comune şi de cooperare”.

CINE CONDUCE COREEA DE NORD? Publicaţia britanică ”The Telegraph” consideră că persoanele care ţin, de fapt, frâiele Coreei de Nord sunt unchiul şi mătuşa conducătorului Kim Jong-un, care”încearcă să facă pe durul”, deşi este cel mai tânăr şef de stat din lume. Înregistrările difuzate de televiziunea publică nord-coreeană îl arată pe Jong-un inspectându-şi soldaţii, mânuind un pistol şi supervizând lansarea unui avion, care este apoi doborât de o rachetă antiaeriană. De fapt, unchiul său Jang Sung-taek şi soţia acestuia, Kyong-hui, ambii de 66 de ani, s-ar afla la cârma ţării. Cuplul a fost ales de tatăl lui Jong-un, pentru a-şi ajuta fiul să îşi consolideze autoritatea. Analiştii cred că nu a fost o întâmplare că Jong-un a fost văzut cu unchiul şi mătuşa sa, săptămâna trecută, la o şedinţă a Partidului Muncitoresc. Doamna Kim este adesea singura femeie care apare în fotografii oficiale, alături de generali şi şefi de partid încruntaţi. Ea este directorul departamentului de orientare al partidului şi are cel mai prestigios post din conducerea organizaţiei. Soţul ei, domnul Jang, cel mai apropiat confident al lui Kim Jong-il, tatăl actualului preşedinte, este vicedirector ar Comisiei Naţionale pentru Apărare şi principalul om de legătură al regimului cu China. Însă cel mai important rol al cuplului este acela de a proteja dinastia Kim, consolidând figura militară a tânărului preşedinte, mai ales în situaţia în care unii generali nord-coreeni nu au încredere în acesta. Kim Jong-un a apărut des în fotografii alături de unchiul şi mătuşa sa, aceştia făcând parte din anturajul său intim. O fotografie îi arată pe cei trei pe o scară rulantă dintr-un supermarket, în spatele fostului lider Kim Jong-il. Scara respectivă a devenit acum un altar pentru unii nord-coreeni, care se duc acolo pentru a aduce omagii preşedintelui decedat în 2011.

OPINII DIFERITE Sud-coreenii ignoră invectivele belicoase ale Coreei de Nord, pe care le consideră ”o simplă lăudăroşenie”, mai ales tinerii, care nu au experienţa războiului şi care îşi continuă liniştiţi activităţile specifice vârstei. Capitala sud-coreeană Seul se află la doar 50 de kilometri de frontiera cu Coreea de Nord, un ”zid” demn de un Război Rece, împânzită de posturi de observaţie şi mine antipersonal. Această porţiune de pământ, cu o lăţime de patru kilometri şi o lungime de 248 de kilometri, consacră de la Războiul Coreei (1950-1953) împărţirea între Nordul comunist şi Sudul capitalist. Dincolo de această frontieră se află una dintre cele mai mari armate din lume (1,2 milione de soldaţi), dotată cu un mic arsenal nuclear şi condusă de un tânăr sub 30 de ani, Kim Jong-un, succesorul tatălui său defunct, de la care a preluat puterea în urmă cu doar un an. Cu toate acestea, sud-coreenii primesc mai degrabă cu indiferenţă ameninţările proferate de vecinul lor, inclusiv atunci când acestea se concretizează uneori. În plus, excursiile la frontieră se bucură în continuare de succes, indiferent că este criză sau nu.

Nivelul de îngrijorare cu privire la actualele tensiuni pare să fie direct proporţional cu vârsta. El culminează la sud-coreenii care au fost martorii unui conflict care, imediat după al Doilea Război Mondial, s-a soldat cu un milion şi jumătate de morţi. În 1994, când un negociator nord-coreean a ameninţat că îneacă Seulul într-o ”mare de foc”, populaţia s-a panicat, golind supermarketurile pentru face stocuri de conserve. De atunci, ”marea de foc” a devenit un fel de mantra a propagandei nord-coreene, fiind agitată la fiecare puseu, dar nu mai are efectul original. În pofida tensiunilor şi ameninţărilor, cafenelele, barurile şi discotecile rămân pline la Gangnam, un cartier şic din capitală, care a devenit celebru în întreaga lume prin intermediul cântăreţului Psy.