Diplomaţii expulzaţi au părăsit M. Britanie! Rusia aşteaptă „scuze sau dovezi”!

Diplomaţi ruşi au părăsit marţi ambasada ţării lor la Londra, înainte de expirarea, la miezul nopţii, a termenului acordat de Marea Britanie ca măsură de retorsiune pentru otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, de care guvernul britanic acuză Rusia, transmite AFP. Câteva zeci de persoane, printre care şi copii, au urcat în autovehicule cu plăcuţe de înmatriculare diplomatice, au constatat jurnalişti ai AFP.

Reamintim că Skripal şi fiica sa Iulia se află spitalizaţi în stare critică din data de 4 martie, când au fost găsiţi inconştienţi pe o bancă din apropierea unui centru comercial din Salisbury, în sud-vestul Angliei. Un poliţist britanic se află de asemenea în spital.

După prima folosire cunoscută a unei arme chimice în Europa după Al Doilea Război Mondial, Theresa May a anunţat miercuri expulzarea, în termen de o săptămână, a 23 de ruşi despre care a afirmat că lucrează ca agenţi sub acoperire diplomatică la ambasada de la Londra. În replică, Moscova a decis sâmbătă expulzarea a 23 de diplomaţi britanici şi închiderea British Council. Marţi, la Londra are loc o nouă reuniune a Consiliul de Securitate Naţională, condus de premierul britanic Theresa May, pentru a examina stadiul anchetei şi a decide eventuale noi sancţiuni împotriva Moscovei. Noul şef al poliţiei antiteroriste britanice, Neil Basu, a declarat că ancheta ar putea dura mai multe luni. „Este, fără îndoială, frustrant pentru oameni, dar (ancheta) va dura săptămâni, poate chiar luni”, a afirmat el la BBC. Neil Basu va prelua oficial funcţia miercuri, după ieşirea la pensie a lui Mark Rowley. „Am strâns în jur de 400 de mărturii. Mai avem şi altele de adunat. Am strâns aproape 800 de indicii şi am vizionat 4.000 de ore de înregistrări video”, a explicat el despre anchetă, pentru care sunt mobilizaţi circa 250 de poliţişti.

Luni, Moscova a cerut Londrei „dovezi” în sprijinul acuzaţiilor aduse sau, în lipsa acestora, scuze. „Mai devreme sau mai târziu, va trebui să se răspundă la aceste acuzaţii nefondate: fie să fie furnizate probe, fie să fie prezentate scuze”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. La Bruxelles, miniştrii de externe ai statelor Uniunii Europene au asigurat Londra de „întreaga lor solidaritate”.