Până acum, Băsescu a avut, printre români, renumele de „simpatic”. Măi, şi cum face el băi de mulţime, şi glumiţe - este adevărat, mai scapă şi câte-o ţigancă-mpuţită, dar lasă că şi aia merita - şi hohoteşte aşezat, şi-i râd ochişorii de pe chipul ăla rotunjor... Exact ca un român sadea, din popor, care mai bea şi un şpriţ, mai şi dansează, mai face haz de necaz, că de, asta-i viaţa, dacă n-am asezona-o puţin, unde-am ajunge? Asta este, Băsescu inspira încredere, îţi venea să te duci şi să-i spui de necazuri şi să pleci cu impresia că s-a rezolvat, era prietenul tuturor, de la opincă până-la... opincă (în cazul anumitor doamne, opincile erau de import, din Milano sau vreo altă capitală a modei mondiale). E, de trei zile-ncoace, fizionomia bonomă a sus-numitului a început să se modifice. Chipul bonom a devenit mască de gheaţă, zâmbetul - rânjet, iar râsul are ecouri rău-prevestitoare. Acum, toţi foştii lui prieteni, românii (pensionarii, şomerii, mamele, profesorii, medicii, agricultorii, cei din administraţie) sunt de vină pentru criza în care se află ţărişoara. De ce au ei nevoie de pensii şi salarii? Că doar el le-a explicat: când am dus-o bine, am dus-o bine cu toţii! Acum, voi n-o veţi mai duce bine, dar trebuie să facem împreună acest sacrificiu. Şi-i pare rău că pensionarii au ieşit în stradă, dar el le-a spus: „Asta-i viaţa!”. Sunt eu de vină că voi sunteţi pe pragul ei şi vă agăţaţi cu disperare de ea? Sau că, de cealaltă parte a pragului stau toţi cei ce nu se vor mai naşte niciodată? „Să trăiţi bine” implică şi un sacrificiu şi acum a venit momentul. Nu sunteţi pregătiţi? Protestaţi în stradă? Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Direct la groapă!