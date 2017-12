Direcţia 5 va cânta la Constanţa

Una dintre cele mai îndrăgite formaţii autohtone, Direcţia 5, revine la Constanţa, la sfârşitul acestei săptămâni, pentru un super-concert de primăvară, devenit deja tradiţie în ultimii ani. Publicul constănţean este obişnuit să-i revadă pe membrii grupului în preajma Zilelor Îndrăgostiţilor, cum s-a întâmplat şi anul acesta, în februarie, dar iată, că la aproximativ o lună după ultimul lor concert susţinut într-un club din Mamaia, aceştia revin pentru un nou concert. Show-ul grupului va avea loc vineri seară, după ora 21.30, pe scena clubului Phoenix.

CONCERT CU CASA ÎNCHISĂ Concertul se va desfăşura cu casa de bilete închisă, la fel ca şi ultima reprezentaţie a trupei în acelaşi local constănţean, din luna octombrie. Conform managerului clubului, Horia Pătrăhău, biletele au fost puse în vânzare la începutul lunii, la preţul de 50 de lei şi au fost epuizate încă de săptămâna trecută, astfel că Direcţia 5 va concerta în faţa a peste 200 de constănţeni.

UN AN CU ACTIVITATE PROLIFICĂ Cei cinci componenţi ai formaţiei Direcţia 5, Cristi Enache, Marian Ionescu, Nicu Damalan, Marius Keseri şi Toni Şeicărescu, au parte de un an plin de evenimente. În ultima lună, ei au susţinut numeroase concerte prilejuite de Zilele Îndrăgostiţilor, 1 şi 8 Martie. Totodată, ei au anunţat lansarea unui nou album, care se va intitula „Electric Love Story”. Noul disc va apărea la toamnă şi cu această ocazie, se prefigurează un nou mega-eveniment concertistic al trupei Direcţia 5. Discul va fi prezentat sub forma unei frumoase poveşti de dragoste, spusă prin versurile care leagă fiecare piesă şi care, astfel, dă întregului material o structură unică şi plină de sensibilitate.