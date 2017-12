Direcţia Agricolă Constanţa vrea să înceapă reîmpădurirea judeţului la toamnă

Deşi împădurirea este singura cale de a evita deşertificarea, Dobrogea plăteşte tribut handicapului său natural, dar şi anilor de defrişări masive. Pentru a evita totuşi un dezastru ecologic, autorităţile judeţene au demarat în ultimii ani campanii de reîmpădurire sau de regenerare a fondului forestier, dar au iniţiat şi măsuri legislative care să ajute la creşterea fondului forestier. Una dintre aceste iniţiative îi aparţine fostului secretar de stat în Ministerul Agriculturii, dar în acelaşi timp şi director executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Gheorghe Albu, concretizată în Hotărîrea de Guvern 1.322/2007. \"Pentru că Dobrogea are un specific climatic aparte, am decis, încă din 2007, că trebuie să facem ceva pentru a reîmpăduri suprafeţe importante din judeţele Constanţa şi Tulcea. Este o vorba despre o suprafaţă de 3.700 de hectare pe care trebuie să o împădurim în patru ani, mai ales că am reuşit să obţinem şi finanţare de la stat pe acest program”, a declarat Albu. Directorul executiv al DADR Constanţa susţine că în acest moment primăriile constănţene sînt în faza de realizare a documentaţiei pentru realizarea perdelelor forestiere. \"Sînt 70 de localităţi care vor intra în acest program de împădurire, dar situaţia ar fi mult mai bună dacă documentaţia ar fi depusă cît mai rapid. Ne-am propus demararea programului chiar în această toamnă, avem şi măsurile similarea aplicate de Consiliul Judeţean în alte localităţi constănţene, astfel că scopul nostru comun, evitarea deşertificării Dobrogei, poate prinde contur\", a concluzionat Gheorghe Albu.