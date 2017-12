Direcţia Silvică a amînat campania de împădurire

În fiecare an, la începutul lunii noiembrie, angajaţii Direcţiei Silvice (DS) Constanţa demarează campania de împădurire a terenurilor pe care le are în administrare. Din păcate, în acest an, vremea secetoasă a dat peste cap planurile conducerii instituţiei. „Din punct de vedere tehnic, campania nu poate începe. Trebuie să aşteptăm o ploaie, cît de mică, care să înmoaie un pic pămîntul. Abia atunci îl vom putea pregăti corespunzător pentru plantarea puieţilor. În prezent, terenul este prea dur pentru a putea fi săpat”, a declarat directorul tehnic din cadrul DS, Gheorghe Caragheorghe. În plus, pentru ca puieţii să poată fi plantaţi, ei trebuie să-şi piardă frunza, ceea ce încă nu s-a întîmplat. Prin urmare, pe lîngă ploaie, angajaţii DS speră ca în perioada următoare să apară şi prima brumă, pentru ca frunzele puieţilor să cadă. „Imediat ce vor fi îndeplinite toate aceste condiţii, vom începe împădurirea. Operaţiunea va dura cel mult 30 de zile”, a afirmat Caragheorghe. În această toamnă vor fi împădurite 300 de hectare de teren (30 de hectare de teren degradat în localităţile Hîrşova şi Peştera şi 270 de hectare în Lunca Dunării), conducerea DS avînd deja pregătiţi aproximativ un milion de puieţi.