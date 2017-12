Directoarea de grădiniță filmată lovind copiii, cercetată sub control judiciar

Ioana Neagu, directoarea grădiniţei private din Capitală filmată agresând copiii pe care îi avea în grijă, va fi cercetată sub control judiciar, a decis, joi, Judecătoria Sectorului 5.

Magistraţii au respins propunerea parchetului de arestare preventivă pentru 30 de zile a Ioanei Neagu şi au dispus ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar pentru următaorele 60 de zile.

Pe perioada celor 60 de zile de control judiciar, directoarea grădiniţei nu poate să părăsească municipiul Bucureşti şi nu se poate apropia de copii pe care i-ar fi vătămat şi de părinţii lor, a mai hotărât instanţa. Decizia Judecătoriei Sector 5 nu este însă una definitivă, ea putând fi contestată de procurori.

Ioana Neagu este urmărită penal pentru rele tratamente aplicate minorului, după ce mai mulţi părinţi au depus plângeri pentru că femeia bătea copiii care frecventau grădiniţa, au declarat surse din Poliţie pentru Mediafax.

Poliţia a reţinut-o, miercuri, pe directoarea grădiniţei „Flipper Garden”, Ioana Neagu, pentru rele tratamente aplicate minorului, după ce a fost prinsă pe camerele de supraveghere agresând violent copiii pe care îi avea în îngrijire. Mai mulţi părinţi au depus plângere la Secţia 17 a Poliţiei privind tratamentul agresiv pe care îl avea directoarea faţă de copii.

În imaginile filmate, care au apărut în presă, se vede cum femeia târăşte un copil mic într-un colţ al scărilor şi îl bate. Copilul se zbate şi reuşeşte să scape din mâinile ei, căţărându-se pe scară în mâini şi picioare, plângând. De asemenea, pe camere mai apare o scenă în care femeia intră într-o sală unde copiii dorm şi îl bruschează pe un micuţ, târându-l din pat de un braţ, după care mai apucă cu violenţă un alt copil şi îl trage din pătuţul lui.

Nici Ministerul Educaţiei şi nici Inspectoratul Şcolar Bucureşti nu pot interveni direct fiindcă grădiniţa nu este autorizată sau acreditată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, a declarat, marţi, la Craiova, că grădiniţa Flipper nu doar că nu era acreditată, "dar nici nu există", însă ministrul nu a avut timp să vadă imaginile.

"Nu am văzut imaginile, pentru că am fost pe drum. Nu am cum să văd tot şi îmi pare rău. (...) Am auzit, însă, ce s-a întâmplat şi este inadmisibil. Copiii sunt cel mai fin şi cel mai sensibil lucru pe care îl avem şi suntem aici să ne gândim cum anume putem face ca şcoala românească, de fapt, să dea şansa copilului, tânărului, să se realizeze”, a spus Curaj, la finalul unei dezbateri regionale care a avut loc la Craiova.