Director de colegiu din Constanța, DESTITUIT!

22:36:41 / 04 Octombrie 2018

Pai , cum ?

Ne miram acum ceva vreme , de cum s-au adunat la scoala constanteana in cauza , atatia guzgani si atatea hiene apartinand ciumei mafiote rosii - galbene - portocalii . Si , cunoscand personagiile din aceasta piesa absurda - care doar politic au patinat mizerabil , in inspectorat si in fruntea unor scoli , ducand sistemul in colaps - cronometram clipele care treceau si acestia inca nu trecusera la actiune , ca sa preia scoala in custodie si s-o expedieze pe cea care zi-lumina , a muncit ca un rob pentru scoala , neglijandu-si casa si familia . Cunosteam si cazurile altor scoli din judet unde profesori seriosi , ocupasera prin concursuri pe bune , functiile de directori , iar guzganii si hienele politice , partinice si transpartinice , cu nesimtire si tupeu , au sapat , au sapat si au dat scolile peste cap , numai ca sa aiba functiile de conducere si sa raspunda prezent la chemarile gruparii mafiote politice din judet . La Medgidia , o tovarasa dolofana rosie-galbena-portocalie , cu copil din flori , educatoare mediocra , dar cu ambitii bolnave , i-a tot frecat ridichea primarului Iordache , care ,,sensibil'' de felul sau , a pus-o director in locul unei profesoare , cu studii solide si de mare caracter . Din acel moment , scoala a inceput sa semene cu un veritabil balamuc kafkian pentru profesori , pentru elevi , pentru parinti ... Dupa o vreme , acea Dulcinee de clan mafiot , pierzand la concurs postul , a parasit scoala dusa in faliment si a ales Colegiul de Arte , unde ajunsesera cu putin timp inainte si alti simpatici politruci , de aceeasi factura , care au parazitat ani buni si inspectoratul si alte scoli din judet . Se stie bine , ca unele scoli din Constanta , sunt veritabile cimitire ale elefantilor colorati politic , care au supt temeinic sistemul , punandu - si complicii la butoane , lasand invatamantul preuniversitar fara eficienta si fara vlaga ... Pariem , ca ielele nelinistite , din inspectorat , care au facut o evaluare penala si care se inchina acelorasi zei ai intunericului , isi vor pune complicea pe functia de director ?