Investigaţiile în dosarul UCM Reşiţa se desfăşoară cu repeziciune, ancheta fiind extinsă la Constanţa, unde, duminică seară, directorul Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Administraţiei Porturilor Maritime (APM) Constanţa, Eugen Bogatu, a fost reţinut pentru 24 de ore de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Potrivit anchetatorilor, Eugen Bogatu este acuzat de trafic de influenţă şi favorizarea infractorului. Bogatu este suspectat că a încercat să-l sprijine pe Said Baaklini cu obţinerea documentaţiei necesare pentru exportul unor utilaje achiziţionate de la UCM Reşiţa. Până duminică, de acest dosar privind o rambursare ilegală de TVA de 60 de milioane de euro era legat doar numele senatorului PDL de Constanţa Mircea Banias. Ieri, după mai multe ore de audieri, procurorii DNA au solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Eugen Bogatu. Solicitarea DNA a fost judecată aseară de magistraţii ÎCCJ, care au decis arestarea directorului din cadrul APMC. În acest dosar este vehiculat şi numele fratelui senatorului Mircea Banias, Emil Banias, care ocupă funcţia de director al Direcţiei Tehnice şi de Achiziţii Publice din cadrul APMC. Lista anchetatorilor în acest dosar este completată cu nume ale foştilor sau actualilor şefi ai Vămii Constanţa, care, potrivit anchetatorilor, vor fi chemaţi la audieri.

Acuzaţii. Dosarul rambursării de TVA a ieşit la iveală în urma unei investigaţii a procurorilor DNA care au extins cercetările după ce au obţinut arestarea preventivă a preşedintelui Consiliului de Administraţie de la UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu, şi a directorului general UCM Reşiţa, Adrian Preda. De asemenea, a fost arestat şi Said Baaklini, extrădat de statul bulgar la sfârşitul anului trecut. Said Baaklini, asociat unic şi administrator al SC Libarom Agri SRL Bucureşti, este acuzat de evaziune fiscală, evaziune fiscală în forma tentativei şi asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, ingineria prin care se dorea prejudicierea bugetului de stat cu suma de 60 de milioane de euro s-a desfăşurat în felul următor. Cele patru motoare industriale, care reprezintă, de fapt, aproximativ o mie de tone de “fier vechi” şi “mult cupru”, care, odată evaluate, nu s-ar ridica la o sumă mai mare de aproximativ 210.000 de euro, au fost facturate pentru suma de 250 de milioane de euro prin semnarea succesivă a mai multor acte privind aceeaşi marfă. Din suma finală facturată se dorea recuperarea TVA-ului aferent acestei din urmă sume, respectiv 60 de milioane de euro. Conform unui comunicat DNA, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea în scopul de a îndepărta aceste mărfuri de pe teritoriul României. Potrivit DNA, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, care, în noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-a furnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă. Concret, Eugen Bogatu ar fi luat toate măsurile necesare pentru angajarea unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi pentru efectuarea tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. De asemenea, potrivit DNA, Bogatu ar fi pretins de la Said Baaklini 20 miliarde lei, atât pentru sine cât şi pentru un operator portuar din Constanţa, pentru a interveni pe lângă operatorul portuar respectiv şi pe lângă o agenţie de shipping, în scopul de a rezolva problema transportului mărfurilor.

Semne de întrebare. Senatorul constănţean Mircea Banias a declarat încă de la început că nu înţelege cum a ajuns să fie implicat în acest dosar. “Spun încă o dată că nu îi cunosc pe cei care sunt implicaţi în acest dosar. Singurul pe care îl cunosc este Eugen Bogatu. Regret că a fost implicat în acest dosar şi sper să îşi dovedească nevinovăţia. Mai mult decât atât, ştiu că s-au făcut multe speculaţii pe tema relaţiei mele cu Eugen Bogatu în ceea ce priveşte afacerile. Chiar dacă îl cunosc de mulţi ani, nu avem niciun fel de legătură în afaceri. În ceea ce priveşte asocierea numelui fratelui meu în acest dosar, vreau să spun că este destul de stranie, având în vedere că el este director în cadrul APMC, care nu are niciun fel de legătură cu acest dosar”, a declarat Mircea Banias. Conducerea APMC nu şi-a putut exprima un punct de vedere asupra ultimelor evenimente din dosar având în vedere că, potrivit procedurii instituţiei, trebuia să primească un \"OK\" din partea Ministerului Transporturilor, care nu a fost dat până la închiderea ediţiei.