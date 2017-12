Director de școală ales așa cum nimeni în țară nu o face!

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. univ. dr. Răducu Popescu a decis, în urmă cu aproximativ 2 ani să aplice principiile democrației și în unitățile școlare. Astfel, profesorii din școlile care, dintr-un motiv sau altul, au rămas fără director au avut posibilitatea să își aleagă prin vot secret pe cel care îi va coordona. Aplicând același principiu al transparenței în alegerea directorului, în această săptămână, cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 din Tuzla au fost invitate să își exprime opțiunea cu privire la viitorul director al unității de învățământ. Fostul director, prof. Afrodita Marcoșanu a solicitat încetarea detașării în interesul învățământului din funcția de director din motive de sănătate. În cadrul consiliului profesoral al Școlii din Tuzla, cadrele didactice și-au exprimat opțiunea și l-au ales, prin vot secret, pe prof. Radu Emil Buzan. ”Sunt alături de noul director și de colegii mei așa cum am fost și până acum, și le voi oferi susținerea mea în următorul an. Eu mai am un an și voi ieși la pensie și din păcate am niște probleme de sănătate așa că nu mai am voie să mă stresez. Îi doresc noului director mult succes în activitate”, a declarat pentru ”Telegraf” prof. Marcoșanu. ISJ este singurul inspectorat din România care aplică principiul democratic al alegerii directorului școlilor de către profesorii respective unități.