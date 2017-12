Director interimar degeaba!

În decembrie 1989, românii au ieşit în stradă sătui de dictatura lui Ceauşescu, sătui să facă ceea ce li se spune. Toată lumea a crezut că, în cei 20 de ani de la căderea comunismului, astfel de comportamente au dispărut, însă, spre surpinderea multora, au reapărut undeva prin 2004, chiar la Cotroceni, când Traian Băsescu se instala confortabil în fotoliul de preşedinte. Băsescu a reuşit să infesteze cu virusul puterii toţi supuşii din PD-L care, ajunşi pe funcţii de răspundere, îşi arată adevărata faţă. Noul director interimar al Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Marian Mitrea, este unul din produsele lui Băsescu. Fost inginer la Canalul Dunăre Marea Neagră, Mitrea a ajuns în funcţie din postura de om de afaceri care a derulat activităţi financiare cu DADL. De la instalarea în funcţie, directorul interimar a început epurarea politică a cadrelor. Potrivit declaraţiilor acestuia, patru din cei cinci directori au fost înlocuiţi temporar, spune el, pentru ca DADL să funcţioneze aşa cum trebuie. Cuprins de aburii puterii, noul director interimar a încercat să pună la punct şi reprezentanţii presei, invitaţi la o conferinţă de presă, ieri, la sediul DADL. După un monolog de 15 minute în care nu a spus nimic, Mitrea le-a impus jurnaliştilor să nu pună mai multe întrebări pe acelaşi subiect, atrăgându-le atenţia că ar fi mai bine să se consulte între ei înainte de a întreba ceva. La 20 de ani de la Revoluţie, se poate spune că este prea mult să impui presei ce să facă sau ce să întrebe. Poate că Marian Mitrea ar trebui să le sugereze jurnaliştilor şi întrebările care să îi fie puse, pentru a nu fi pus cumva în dificultate, că, deh, partidul din care face parte se află la putere şi nu se ştie niciodată…

Săptămâna trecută, la instalarea în funcţie, consilierul directorului general al Agenţiei Naţionale Apele Române, Alexandru Pinţă, recunoştea cu nonşalanţă că numirea lui Mitrea a fost una pur politică, chiar dacă “marcantul” membru PD-L, cu carnet de partid din 2008, nu are nici în clin, nici în mânecă cu DADL. Singura legătură a lui Mitrea cu DADL s-a rezumat la o serie de contracte de prestări servicii. Revenind la conferinţa de ieri, întrebat despre un plan managerial pe termen scurt în ceea ce priveşte DADL, Marian Mitrea a recunoscut cu cea mai mare dezinvoltură că nu are aşa ceva. Aducându-ne aminte de declaraţile premierului interimar, Emil Boc, care vorbea de eficienţa instituţiilor publice, ne dăm seama că Marian Mitrea a ajuns în această funcţie pentru că partidul trebuia să răsplătească cumva eforturile financiare pe care directorul interimar al DADL le-a făcut în susţinerea multiplelor campanii pentru PD-L. Şi dacă ne imaginăm că şi noii directori de servicii din DADL sunt la fel de pregătiţi ca şi Marian Mitrea, se poate spune că există serioase probleme în ceea ce priveşte managementul acestei instituţii. Ne aflăm într-un sezon dificil, în care, în orice moment, localităţile din judeţele Constanţa şi Tulcea pot fi afectate de inundaţii. Cu o astfel de conducere la DADL ne putem aştepta ca eventualele inundaţii din acest an să fie mult mai grave decât cele din 2006 sau 2007.