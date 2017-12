Director nou la Bursă

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat numirea lui Victor Cionga în funcţia de director general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB). El are o experienţă bogată în lumea financiară, ocupând funcţii de conducere în Raiffeisen Capital and Investment şi Raiffeisen Financial Advisors România, în perioada 1998 - 2007. În 2007, Cionga a fondat AZ Capital Advisors, o firmă de consultanţă specializată în fuziuni şi achiziţii. „Şansa pe care piaţa de capital locală ar putea-o avea, în actualele condiţii de competiţie dură la nivel regional, este să treacă printr-un proces de modernizare rapidă, căutând să atragă interesul unor noi emitenţi (companii controlate de stat sau companii private), unor noi investitori străini şi locali şi unor noi brokeri”, spune Cionga. În prezent, BVB trece printr-o perioadă dificilă, rulajul zilnic situându-se la cote minime. (P.N.)