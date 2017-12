Directori şi inspectori şcolari înlocuiţi!

Unul din rolurile inspectoratelor şcolare este de-a asigura desfăşurarea, în bune condiţii, a activităţii unităţilor din subordine. Or pentru ca activitatea unei grădiniţe, şcoli sau liceu să „meargă ca unsă”, este nevoie de un management de calitate. La finalul anului 2012, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a cuantificat rezultatele directorilor unităţilor de învăţământ din judeţ. În urma analizei au fost luate decizii dure, dar necesare. Printre acestea se numără şi înlocuirea directorului Şcolii Gimnaziale nr. 11 „dr. C. Angelescu” din Constanţa, prof. Valentina Mastacan, cu prof. Daniela Ilisei, din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ. „În urma cuantificării rezultatelor s-a constatat că acestea nu au corespuns aşteptărilor noastre. În plus, la sediul ISJ au sosit, de-a lungul semestrului I al anului şcolar în curs, mai multe sesizări de la părinţi nemulţumiţi de activitatea managerială a directorului”, a declarat inspectorul şcolar adjunct din cadrul ISJ, prof. Adriana Oprea. De asemenea, a fost înlocuit din funcţie şi directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanţa, Gelu Dimaca, postul său fiind ocupat de prof. Simona Chiriac, cadru didactic al aceleiaşi unităţi de învăţământ. În cazul fostului director adjunct Dimaca, explicaţia schimbării din funcţie este cât se poate de clară: el a fost condamnat de judecătorii Tribunalului Constanţa la doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată pentru luare de mită.

NOI INSPECTORI Începutul anului a adus modificări şi în ceea ce priveşte componenţa echipei inspectoratului. Astfel, au plecat din ISJ inspectorii prof. dr. Aliss Andreeescu (învăţământ special şi socio-uman), prof. Sorin Cernăianu (minorităţi) şi prof. Alina Lungu (limba şi literatura română). În locul lor au venit inspectorii Oana Pahon (învăţământ special - jumătate de normă), prof. Daniel Gioglovan (socio-uman - jumătate de normă) şi prof. Mihaela Nicolae (limba română). Pentru postul de inspector pentru minorităţi nu a fost găsit, încă, un înlocuitor. „Vreau ca echipa ISJ să aibă o altă abordare. Vreau ca personalul unităţilor de învăţământ să ştie că inspectoratul este în slujba lor, şi vreau ca părinţii să ştie că pot conta pe sprijinul nostru atunci când vine vorba de asigurarea unui management de calitate al unităţilor şcolare, care să asigure copiilor un act educaţional de calitate”, a declarat inspectorul şcolar general al ISJ, prof. dr. Răducu Popescu. El a adăugat că, din păcate, la nivelul instituţiei pe care o conduce există, încă, inspectori care „se bucură că au o putere mai mare decât celelalte cadre didactice, şi îşi folosesc această putere în alte scopuri decât sprijinirea colegilor, a elevilor şi a părinţilor pentru asigurarea unui învăţământ de calitate”.