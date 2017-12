Directorii deconcentratelor contraatacă

CRITERII ASCUNSE. Retragerea sprijinului politic pentru cei doi directori de deconcentrate, Marian Mitrea de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) şi Romulus Mincă de la Angenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM), a fost luată în cadrul ultimei şedinţe de Birou Permanent Judeţean (BPJ) a PDL Constanţa, desfăşurată vinerea trecută la sediul partidului. Fără a se oferi o motivare generală, ci doar pe baza voturilor membrilor BPJ, cei doi directori au aflat din presă că sunt renegaţi de partidul care i-a propus pentru această funcţie. Directorul ABADL, Marian Mitrea, a declarat că el ocupă o funcţie executivă care nu are legătură cu activitatea politică. „Am aflat cu uimire şi dezamăgire totală despre decizia de retragere a sprijinului politic din partea conducerii PDL Constanţa. Nu am ştiut, nu am fost anunţat şi nu am fost informat despre această procedură de evaluare. Mă surprinde faptul că această procedură a fost făcută netransparent. Sunt curios, şi mă întreb cum a fost făcută această evaluare? Care sunt criteriile care au fost luate în considerare? Sunt întrebări pe care le adresez în mod public şi pe care le voi transmite şi în cadrul instituţional al partidului”, a declarat Marian Mitrea. El a continuat precizând că, în calitate de director, a semnat un contract de management cu conducerea centrală a Administraţiei Naţionale Apele Române. “În acest contract sunt stipulate, în mod foarte clar, criterii de performanţă. Criterii pe care eu şi echipa mea le-am îndeplinit. Iar dacă cineva se îndoieşte, poate verifica situaţia în care era instituţia pe care o conduc, la momentul preluării mandatului meu, şi situaţia în care este astăzi”, a spus Mitrea.

CONTESTARE. De cealaltă parte, la AJOFM, Romulus Mincă are o situaţie mai delicată. “Numirea mea politică pe funcţia de director al AJOFM a expirat odată cu abrogarea Ordonanţei 37/2009, când a încetat calitatea mea de director coordonator. Din acel moment am ocupat o funcţie publică de execuţie temporar vacantă la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti, detaşat la AJOFM Constanţa, cu atribuţii de conducere şi numit apoi Director executiv interimar în baza Statutului Funcţionarului Public, până la data de 25 mai 2011”, a declarat Mincă. Mai mult, PDL nu avea cum să facă evaluarea lui Romulus Mincă pentru că el nu mai deţinea o funcţie politică. “În ziua evaluării, eu nu mai aveam nicio calitate deoarece nu mai eram director al AJOFM Constanţa, fiindcă îmi expirase detaşarea, urmând să susţin examen pe data de 18 iulie 2011, pentru funcţia publică de director executiv”, a spus Mincă. El susţine că o evaluare a activităţii sale prin numirea politică nu corespunde cu realitatea, “Poate fi o evaluare subiectivă, poate răutăcioasă, realizată în unele cazuri de persoane din conducerea PDL Constanţa, cu care nu am interacţionat niciodată”, a afirmat Mincă. El a adăugat că va contesta evaluarea la Comisia de Statut Etică şi Litigii, dar şi la Biroul Permanent Naţional, întrucât statutul PDL nu prevede posibilitatea acordării sprijinului politic funcţionarilor publici.