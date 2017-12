Directorii numiți pe criterii politice vor fi schimbați din funcție

12:32:59 / 21 Iunie 2014

Vrajeala politica

In Romanica,nu exista "vointa"politica,de a se promova o LEGE prin care,TOATE functiile(din toate institutiile de stat), sa nu mai fie numite si/sau sustinute politic.Din aceasta cauza am ajuns in situatia dezastroasa in care ne aflam.Este valabil si in primaria ,Consiliul Judetan si Prefectura CONSTANTA.