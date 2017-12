Directorul ADR 2SE contestă ideea spitalelor regionale

Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională 2SE, Luminiţa Mihailov, a criticat, în prima zi a reuniunii de la Mamaia, organizată de instituţia pe care o conduce, modul în care guvernanţii înţeleg să reformeze Sănătatea. În cadrul dezbaterilor care au avut loc între reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) şi reprezentanţii consiliilor judeţene şi primăriilor din municipiile reşedinţă de judeţ din euroregiunea 2SE, Mihailov şi-a exprimat îndoiala privind necesitatea amenajării aşa-numitelor spitale regionale pe care le promovează cu atîta consecvenţă Ministerul Sănătăţii. „Noţiunea de spital regional mă depăşeşte! Să-mi spună şi mie cineva de la Sănătate ce servicii ar putea oferi o astfel de unitate sanitară”, a afirmat directorul ADR. Luminiţa Mihailor a arătat că fiecare dintre cele şase judeţe care compun euroregiunea 2SE are nevoie, mai degrabă, de cîte un spital judeţean care poate acoperi nevoile sanitare pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale decît ar putea să facă vreodată un spital regional: „Constanţa trebuie să aibă un spital modern, care să deservească atît masa critică de locuitori din judeţ, cît şi numărul mare de turişti care vin vara pe litoral. La fel, şi judeţul Tulcea are nevoie de un astfel de spital, pentru populaţia unităţii administrative, dar şi pentru persoanele care vin în Deltă. Şi celelalte judeţe au nevoie, de asemenea, de spitale judeţene”. Autorităţile constănţene demaraseră, în anul 2004, un amplu program, care se întindea pe patru ani, pentru reabilitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, care nu mai suferise reparaţii capitale din anii ’60. Odată cu cîştigarea Puterii de către Alianţa DA, finanţarea guvernamentală a fost sistată, iar Guvernul a refuzat să-şi reconsidere poziţia, motivînd că are în vedere amenajarea unor spitale-mamut de nivel regional care să deservească populaţia fiecărei euroregiuni din România.