Directorul CNADNR, dezamăgit de cum merg lucrările la podul de la Agigea

Încă de la închiderea circulației pe podul de la Agigea, în 12 septembrie, oamenii s-au plâns de nenumărate ori că, de fapt, pe podul închis pentru reabilitare nu se lucrează. La vremea aceea, reprezentanții companiei s-au mulțumit să ridice din umeri și să transmită că lucrările la pod, chiar dacă nu necesită existența multor utilaje sau angajați, nu se pot face sub trafic. Explicațiile lor sunt acum contrazise de chiar șeful CNADNR, Cătălin Homor. Directorul general al companiei a fost luni, 3 octombrie, în vizită pe podul de la Agigea și la varianta de ocolire Constanța pentru a vedea stadiul lucrărilor și dacă graficul acestora este respectat. El s-a arătat nemulțumit de stadiul lucrărilor și admite că șantierul este aproape pustiu, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. ”Când am ajuns la pod am fost dezamăgit de mobilizarea slabă din șantier. După mai mult de două săptămâni de la reînceperea lucrărilor, ritmul este mult prea lent, nu există o organizare judicioasă a resurselor materiale și umane și, mai ales, a activității propriu-zise”, a declarat Cătălin Homor. În această situație, el a cerut constructorului să sporească ritmul de lucru în așa fel încât să recupereze zilele de întârziere și să-și respecte programul de lucrări astfel ca, la sfârșitul perioadei de restricții, traficul rutier să se desfășoare pe două benzi de circulație, așa cum s-a angajat la reluarea lucrărilor de reabilitare. ”La varianta de ocolire Constanța, chiar dacă mai e puțin de lucru, mai ales acum, pe final de lucrări, constructorul trebuie să-și asume calitativ realizarea proiectului și să se mobilizeze corespunzător. Aș vrea să subliniez tuturor celor implicați într-un proiect, beneficiar sau antreprenor, că le cer respect și calitate față de realizarea proiectului. De asemenea, toți partenerii noștri constructori aș vrea să înțeleagă că, așa cum noi facem tot posibilul să respectăm clauzele contractuale, le solicităm și lor să-și respecte termenele, astfel încât obiectivele să fie finalizate conform angajamentelor”, a declarat directorul general al CNADNR.

VARIANTA OCOLITOARE PROVOACĂ NERVI ȘOFERILOR

Reamintim că șoferii au ca rută ocolitoare podul cel nou, pe care îl pot utiliza până când se vor încheia lucrările de înlocuire a hobanelor, iar podul vechi va fi redeschis - nod rutier A4 (intersecţie cu DN 39), Agigea - A4 (intrare Port Constanţa Sud) - Podul Nou (Apolodor) peste Canalul Dunăre - Marea Neagră - Bretea acces la DN 39 (Eforie Nord - Agigea) - DN 38 (Agigea - Negru Vodă) şi retur. Circulaţia pietonală se realizează tot pe podul Agigea, printr-un culoar protejat, sub directa supraveghere a piloţilor de trafic. Participanții la trafic trebuie însă să se înarmeze cu răbdare. Și pe podul nou, șoferii s-au plâns că circulația este un coșmar, iar cozile de mașini se întind zilnic pe câțiva kilometri.

