Directorul de campanie al lui Trump, arestat după agresarea unei jurnaliste

Corey Lewandowski, directorul de campanie al controversatului candidat republican la preşedinţia SUA Donald Trump, a fost arestat sub acuzaţia că ar fi agresat o jurnalistă, informează presa americană. Corey Lewandowski este inculpat pentru bruscarea jurnalistei Michelle Fields, fost corespondent al publicaţiei conservatoare ”Breitbart”, într-un incident petrecut la un miting de campanie al lui Donald Trump desfăşurat pe 8 martie. ”Domnul Lewandowski este absolut nevinovat. Va pleda „nevinovat“ şi este încrezător că va fi achitat”, a reacţionat Donald Trump, citat de Reuters.

În ciuda acestui aspect care îi umbrește campania electorală, Donald Trump are toate motivele să fie fericit, după ce a devenit din nou bunic, duminică după-amiază, când fiica lui, Ivanka, în vârstă de 34 de ani, a dat naștere unui băiețel, Theodore James. Ivanka Trump este căsătorită din 2009 cu Jared Kushner, om de afaceri, proprietarul ziarului ''The New York Observer'', cu care mai are o fiică de 4 ani, Arabella, și un fiu de 2 ani, Joseph Frederick. Absolventă a studiilor economice de la Universitatea din Pennsylvania, Ivanka Trump este vicepreședinte executiv la firma familiei sale, Trump Organization, și s-a implicat intens în campania electorală a tatălui ei. Fiică a fostului fotomodel de origine cehă Ivana Marie Trump, care s-a despărțit de Donald Trump în 1991, Ivanka are numeroase legături cu lumea modei și a lansat colecții de pantofi, accesorii vestimentare și parfumuri care îi poartă numele.