Directorul ITM, ameninţat de patronul ziarului Uups!

Nu toată lumea înţelege că legea este făcută pentru a fi respectată şi că, indiferent cîţi bani ai avea sau în ce domeniu ai lucra, nu poţi comanda autorităţilor şi nu te poţi substitui legii. Un control al reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa s-a sfîrşit cu ameninţări după ce fratele proprietarului a sosit la faţa locului. „Ieri, (marţi, 26 august - n.r.) am efectuat un control inopinat la cafenelele din City Park Mall. Printre localurile controlate, s-a numărat şi cafeneaua „Macafe”, situată la parterul complexului comercial. În urma verificărilor, am sesizat o serie de nereguli, printre care şi un angajat care lucra fără forme legale. La control a fost prezent şi patronul cafenelei, Andrei Dichiu”, a declarat directorul adjunct al ITM, Daniela Neagu. La puţin timp după începerea controlului, în cafenea a venit şi Carol Dichiu (fratele proprietarului) care le-a declarat inspectorilor ITM că este juristul societăţii. „A cerut să vadă delegaţia de serviciu pe baza căreia efectuam controlul şi i-am explicat că inspectorii ITM au dreptul să organizeze şi controale inopinate, pentru acestea nefiind nevoie de delegaţie de serviciu. Atunci a început să ne ameninţe şi să îmi spună că mă face vedetă, pentru că el este proprietarul ziarului „Uups!” din Constanţa. Le-am lăsat o invitaţie în care le solicitam să vină astăzi (ieri - n.r.) la sediul ITM cu actele cerute, am luat o declaraţie pe propria răspundere de la angajata găsită muncind la negru prin care aceasta afirma că nu are încheiat contract de muncă şi am plecat”, a precizat Daniela Neagu. Ieri, la oara stabilită, la sediul ITM s-a prezentat casiera societăţii, care, după ce şi-a cerut scuze pentru comportamentul patronului ziarului „Uups!” a încercat să cadă la „mica înţelegere” cu inspectorii, pentru ca aceştia să facă uitate rezultatele controlului.

„...este în interesul meu să îl sun”

Directorul adjunct ITM i-a comunicat, însă, că nu are autoritatea necesară reprezentării societăţii în acest caz şi a solicitat să se prezinte la sediul inspectoratului patronul cafenelei „Macafe”. „A venit Andrei Dichiu, a vorbit calm, mi-a explicat că angajata găsită muncind ilegat este logodnica sa, care a acceptat să ocupe postul de director economic. A venit cu un document care dovedea că contractul de muncă al respectivei angajate fusese depus la sediul nostru spre înregistare chiar în ziua controlului, adică marţi, 26 august”, povesteşte Daniela Neagu întrevederea pe care a avut-o cu patronul „Macafe”. Pentru că în declaraţie se afla recunoaşterea faptului că o angajată muncea fără forme legale, inspectorii au amendat cafeneaua cu 2.000 de lei pentru... munca la negru. În plus, pentru că pe contractul de muncă adus în pripă la sediul ITM, se specifica că femeia era angajată de pe 10 august, societatea a mai fost amendată cu încă 5.000 de lei, pentru netransmiterea în termenul legal a documentului (cinci zile de la data angajării). Cînd a semnat procesul verbal şi a văzut că nu va scăpa de amendă, comportamentul lui Andrei Dichiu s-a schimbat şi a început să o ameninţe pe Daniela Neagu şi pe colega acesteia de birou. „Mi-a zis că dacă va primi amendă, va avea grijă să îmi facă viaţa amară. După ce a plecat, a sunat fratele său, patronul ziarului „Uups!”. În acel moment, eram într-o întrevedere cu un lider de sindicat şi nu am putut prelua telefonul, dar i-am transmis că îl vom suna mai tîrziu. Mi-a răspuns că este în interesul meu să îl sun”, a adăugat directorul adjunct al ITM. Pentru că situaţia deja începea să scape de sub control, reprezentantul ITM s-a prezentat la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa, unde a depus plîngere penală împotriva celor doi fraţi Dichiu, pentru ameninţare. Plîngerea a fost depusă în calitate de director al ITM „pentru că îmi exercitam această funcţie cînd m-a ameninţat”. Plîngerea va fi cercetată de procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, care vor decide ce se va întîmpla în continuare.