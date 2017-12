Directorul Operei Naționale, cercetat în libertate sub control judiciar

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a directorului general al Operei Naționale din București (ONB), Răzvan Ioan Dincă, urmând ca acesta să fie cercetat sub control judiciar pe o durată de 60 de zile. Pe timpul cât se află sub control judiciar, Răzvan Ioan Dincă are mai multe interdicții, printre care să nu se deplaseze la ONB și să nu-și exercite funcția. Decizia instanței nu este definitivă. Reamintim că Ioan Răzvan Dincă a fost reținut marți de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru abuz în serviciu, fals în declarații și conflict de interese. În același dosar au fost puși sub acuzare alți patru funcționari de la ONB: Alina Ofelia Moldovan - director general adjunct, Georgeta Petrescu - director economic, Mădălina Gabriela Iacob - șef birou achiziții publice, Sebastian Eduard Grigore - coordonator echipă tehnică și administrativă. De asemenea, un administrator al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate prestare de servicii de pază, Mircea Dan, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de desfășurare de activități de pază sau protecție, de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licență de funcționare prevăzută de lege.

Procurorii susțin că Răzvan Ioan Dincă, în calitate de funcționar - director general al Teatrului Național de Operetă (TNO), iar ulterior al ONB, ordonator terțiar de credite, cu intenție, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, constând în aceea că: în perioada februarie 2008 - 3.02.2011, în calitate de director general al TNO, nu a urmărit realizarea veniturilor datorate TNO de către locatarul SC B.P. SRL, cauzând astfel un prejudiciu de peste 320.000 lei; în perioada februarie 04.10.2013 - 1.04.2014, în calitate de director general al ONB, a efectuat plăți nelegale, nejustificate către prestatorul SC H.F.M.S. SRL, cauzând un prejudiciu de peste 150.000 lei; în perioada februarie 12.03.2012 - 19.12.2012, în calitate de director general al TNO, a efectuat plăți nelegale, nejustificate către prestatorul SC S.P.C. SRL, cauzând un prejudiciu de peste 130.000 lei. De asemenea, la data de 27.09.2012, în calitate de director general al TNO, împreună cu alți doi funcționari ai aceleiași instituții, a efectuat plăți nelegale către beneficiarul SC B.C. SRL, cauzând un prejudiciu de peste 44.000 lei; în perioada 18.03.2013 - 31.12.2014, în calitate de director general al ONB, Răzvan Ioan Dincă a procedat la încheierea unor convenții civile nelegale, cauzându-se un prejudiciu de peste 43.000 lei; iar la data de 27.09.2012, în calitate de director general al TNO, împreună cu alți doi funcționari, a efectuat plăți nelegale către beneficiarul SC G.G.A.C. SRL, cauzând un prejudiciu de peste 5.800 lei.

Răzvan Ioan Dincă mai este acuzat că, în calitate de director general al TNO, iar ulterior al ONB, a omis, cu intenție, să înscrie în declarația de interese din anul 2013 calitățile de unic asociat și administrator al unei societăți comerciale. Totodată, el a omis, cu intenție, să înscrie în declarațiile de avere din anii 2011, 2012, 2013 și 2015 calitatea sa de proprietar al unui imobil, respectiv cea de titular al unui credit bancar, și a înscris, în mod necorespunzător adevărului, date privind valoarea unor credite bancare contractate.