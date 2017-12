Dirk Nowitzki, jucătorul străin cu cele mai multe prezențe la All Star Game

Germanul Dirk Nowitzki va deveni duminică jucătorul străin cu cele mai multe participări la All Star Game, fiind convocat pentru a 13-a oară în carieră la meciul vedetelor din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Nowitzki (36 de ani), component al echipei Dallas Mavericks, îl va înlocui pe Anthony Davis, jucătorul lui New Orleans Pelicans, care a declarat forfait pentru confruntarea care va avea loc pe 15 februarie la celebra arenă Madison Square Garden din New York, din cauza unei accidentări la umăr. „Le mulţumesc fanilor care m-au votat şi sunt dezamăgit că nu voi putea juca”, a declarat Davis, care devine al patrulea baschetbalist care renunţă la All Star Game, după Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Blake Griffin (Los Angeles Clippers) şi Dwyane Wade (Miami Heat).

Baschetbalistul german îl va depăși pe nigerianul Hakeem Olajuwon, selecționat de 12 ori pentru All Star Game în cursul carierei sale. NBA îl consideră însă pe Tim Duncan jucătorul internațional cu cele mai multe prezențe la meciul vedetelor (15), chiar dacă acesta este internațional american. Duncan s-a născut în afara granițelor Statelor Unite, în Insulele Virgine! Totodată, antrenorul echipei Golden State Warriors, Steve Kerr, care va pregăti selecționata Conferinței de Vest la meciul de duminică, a anunțat că jucătorii Klay Thompson (Golden State) și James Harden (Houston Rockets), selecționați inițial ca rezerve, vor începe ca titulari, în locul lui Bryant și Griffin.