Discoteca lui Chiru - interdicţii de la Inspectoratul în Construcţii

ŞANSE MINIME DE SUPRAVIEŢUIRE Bărbatul care a căzut în cap la sfârşitul săptămânii trecute, în discoteca The One din Eforie Sud, de la o înălţime de aproape trei metri, după ce o balustradă din local a cedat, este în continuare în stare foarte gravă la spital. Robert Szasz, din Zalău, este menţinut în viaţă cu ajutorul aparatelor, fiind în comă profundă de gradul trei şi cu speranţe foarte mici în ce priveşte supravieţuirea. Medicii legişti estimează că va avea nevoie de cel puţin 45-50 de zile de spitalizare, dacă nu sunt complicaţii. După accident, clubul continuă să funcţioneze. În fapt, conform afirmaţiilor prim adjunctului şefului IPJ Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan, clubul nu a fost închis publicului decât pentru o scurtă perioadă: „Din informaţiile pe care mi le-a comunicat comanda Poliţiei Eforie, Clubul a fost închis doar în perioada cercetării la faţa locului, pentru aprox patru ore. Au fost audiate persoanele aflate în club şi s-a întocmit un dosar penal care este în evidenţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. Deocamdată nu este nicio persoană cercetată, ancheta desfăşurându-se in rem”.

BALUSTRADA, SUDATĂ LA LOC Singura urmă a evenimentului de acum câteva zile este sudura proaspătă de pe balustrada montată la loc. Poliţiştii au remis adrese către Primăria Eforie şi Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii Sud-Est prin care întreabă dacă lucrările de amenajare din club corespund sau nu standardelor în domeniu şi au toate aprobările necesare. Conform afirmaţiilor lui Rapotan, Poliţia nu poate decât să propună închiderea clubului, în baza unor informări de specialitate venite din partea instituţiilor cu expertiză în domeniu. Or, de la Inspectoratul de Stat pentru Construcţii (ISC), o reacţie la evenimentele de acum patru zile a venit abia ieri, după insistenţele jurnaliştilor. Ofiţerul de presă al Inspectoratului, Emil Nae, a declarat că în 15 zile se va încheia o expertiză tehnică demarată de specialiştii instituţiei la The One. Totodată, începând de ieri, la câteva zile de la accident, clubul are interdicţia de a permite clienţilor accesul pe pasarelă. Până ieri, însă, nicio interdicţie... (?!)

REZISTENŢA SLĂBICIUNII STRUCTURALE Nu este pentru prima dată când sunt puse la îndoială structura şi rezistenţa clădirii în care funcţionează clubul, clădire ce aparţine, culmea, unei firme ce îl are ca asociat pe fostul şef al Inspectoratului Teritorial Gigi Chiru, totodată liderul PDL Constanţa. Încă din 2008 au fost constatate deficienţe la structura de rezistenţă a imobilului. Primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că firma lui Chiru are din 2008 o autorizaţie pentru remedierea deficienţelor, al cărei termen expiră la 1 august anul acesta. S-au făcut lucrări pentru remediere? S-a pus măcar o cărămidă? Structura de rezistenţă a clădirii este mai bună acum decât în urmă cu trei ani? Cine este responsabil pentru accidentul a cărui victimă este Robert Szasz? Sunt doar câteva întrebări la care nu poate răspunde decât ISC. Rămâne de văzut cine va răspunde pentru distrugerea unui om, a cărui viaţă atârnă acum de un fir de păr. Din spusele medicilor, chiar dacă îşi va reveni din comă, tânărul nu îşi va reveni niciodată complet.

AUTORIZAŢIA PENTRU REMEDIEREA DEFICIENŢELOR STRUCTURII DE REZISTENŢĂ A CLĂDIRII A FOST EMISĂ ACUM TREI ANI ŞI EXPIRĂ LA 1 AUGUST.