Discriminare la deschiderea oficială a anului universitar?

Noul an universitar a debutat cu stângul la Constanța, chiar dacă s-a dorit ca studenții și cadrele didactice să aibă parte de o ceremonie inedită. Inițiativa primarului Decebal Făgădău de a aduna în Agora Constanței - Piața Ovidiu - cadre didactice și studenți, este lăudabilă, dar acest prim pas este umbrit de faptul că la inedita deschidere de an universitar au fost invitate doar o parte din instituțiile care formează mediul academic constănțean -Universitatea ”Ovidius” și Universitatea Maritimă. Ideea unei deschideri de an inedite, care să dea un nou suflu în învățământul universitar, este generoasă, dar ne vedem nevoiți să remarcăm faptul că Academia Navală "Mircea cel Bătrân" și universitățile private din Constanța, plătitoare de taxe și impozite la buget, au fost neglijate (din informațiile pe care le deținem, nicio altă instituție - cu excepția celor două participante - nu a fost invitată de Primărie la eveniment)?

Începutul de an universitar a debutat cu stângul la Constanța. Deși inițiativa primarului Decebal Făgădău, de a aduna în Piața Ovidiu, în fața Muzeului de Istorie și Arheologie din Constanța, cadre didactice și studenți laolaltă cu cetățeni obișnuiți ai urbei, este lăudabilă, la marea deschidere au fost invitate doar Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) și Universitatea Maritimă (UMC). Totodată, este de salutat îngemănarea dintre entuziasmul tânărului primar și experiența celor doi rectori pensionari de la cele două universități dar, dacă tot s-a dorit o deschidere de an inedită, care să arate că se dorește un nou suflu în învățământul universitar, nu se înțelege de ce au fost neglijate universitățile private, cum ar fi, de exemplu, Universitatea "Andrei Șaguna", cea mai reprezentativă instituție de gen din Constanța, plătitoare de taxe și impozite la buget, mai ales în condițiile în care manifestarea a avut loc sub tutela autorității locale? Chiar dacă, în unele cercuri, universitățile private sunt privite de "elita de la stat" ca fiind "Cenușărese”, nu trebuie să uităm că mulți decani ai Universității ”Ovidius” din Constanța, de exemplu, sunt absolvenți de facultăți din cadrul unor universități private... Nici Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța, care este instituție de stat la fel ca și UMC și UOC, nu a primit invitație la eveniment... Este adevărat că, în discursul său, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a admis că nu sunt prezente toate universitățile și că este convins că ”mâine UOC, UMC vor reuși să polarizeze tot mediul academic constănțean în jurul lor”, însă acesta nu este un răspuns la întrebarea legată de faptul că la eveniment nu au fost invitate decât UOC și UMC. Ciudat este faptul că și rectorul UMC, prof. Cornel Panait, a militat, în spusele sale, pentru unirea mediului academic, însă și el și-a restrâns discursul la nivelul celor două universități participante la evenimentul din Piața Ovidiu. ”În lipsa unei coagulări, dezvoltarea este imposibilă. Există la acest moment o coordonată majoră, aceea a unirii eforturilor. (...) Este neplăcut să știm că universitățile constănțene au relații mai bune cu universitățile din afara orașului, din afara țării (decât între ele - n.r.). Acest moment a determinat un neprogres substanțial”, este de părere rectorul UMC. El a precizat că vrea ca această ”colaborare, cooperare, între cele două instituții, să crească, să genereze progres“, pentru că, spune el, ”ne ducem, fie că vrem, fie că nu vrem, spre un concept care este nou și de care nu ar trebui să ne fie rușine”. ”Este vorba despre această componentă antreprenorială a universităților. În mod evident, o universitate nu devine antreprenorială dacă cumpără blocuri și le vinde mai departe, dar o universitate este antreprenorială care reușește să își genereze mecanisme de educație și dezvoltare care să permită absolvenților ei, atunci când vor fi în fața pieței de muncă, să își găsească un loc de muncă acolo și unde s-au pregătit și pentru care s-au pregătit”, explică rectorul UMC.

AN EXTREM DE IMPORTANT!

În discursul său, primarul Decebal Făgădău a ținut să sublinieze că ”deschiderea anului universitar se desfășoară într-un loc cu o încărcătură simbolică vitală pentru orașul nostru”. ”Suntem într-un loc în care acum mai bine de 2.000 de ani își purta pașii exilatul poet roman Ovidiu, care și-a găsit aici o casă și pe care ne-a lăsat-o moștenire. Suntem într-un loc în care inima orașului nostru a reînceput să bată. Și am vrut să profităm de acest moment pentru a da un semnal. Un semnal de construcție, de unire”, a declarat primarul. Și pentru că a amintit de poetul Publius Ovidius Naso, precizăm că, pentru UOC, 2016 - 2017 va fi o perioadă extrem de importantă - "Anul Ovidius". Rectorul UOC, prof. dr. Sorin Rugină, a subliniat că ”anul universitar, în partea a doua, trece într-un an calendaristic important pentru comunitatea noastră“. ”Este vorba despre împlinirea celor 2.000 de ani de la moartea poetului care ne patronează, ocazie cu care vor avea loc o serie de evenimente organizate împreună cu autoritățile locale”, a adăugat rectorul UOC.

STUDENȚI GRĂBIȚI SĂ PLECE LA TERASE

Cele două universități nu au reușit să adune un număr prea mare de studenți, iar cei care au venit s-au grăbit să plece spre terasele din piațetă. ”Hai, mă, să mergem, să bem ceva. Nu ne zic nimic de orare, d-astea, de ce o să facem... E ca în fiecare an...”, a spus un tânăr care nu a stat decât câteva minute. O altă colegă nu a rezistat nici ea prea mult: ”Nu e nimic interesant aici. Hai să plecăm să bem o cafea!”. Alții nu au reușit să ajungă deloc la deschidere, așa că au apelat la colegi pentru a afla orarul, pe pagina de socializare Facebook: ”S-a afișat orarul?Avem ceva azi sau începem de mâine? Vă rog, cine mă ajută?”.