Discursul despre Starea Naţiunii, pus la dispoziţia publicului în avans, o premieră pentru Casa Albă

Casa Albă a întrerupt tradiţia şi a făcut public discursul despre Starea Naţiunii al preşedintelui Barack Obama cu câteva minute înainte ca acesta să îl susţină, aseară, în faţa Congresului, pentru a "obţine o audienţă sporită", relatează AFP. "Există un ritual în seara discursului privind Starea Naţiunii la Washington", a explicat Casa Albă într-un preambul la discursul prezidenţial. "În acest an vom face o schimbare". Anterior, o copie sub embargo a discursului era remisă presei cu puţin timp înainte de susţinerea lui, pentru a le permite jurnaliştilor să îl citească şi să înceapă pregătirea ştirilor dar fără a putea difuza ceva înaintea unei anumite ore. Dar "jurnaliştii începeau imediat să îl trimită peste tot, oamenilor de la Capitol hill pentru a avea reacţii, după care aceste persoane îl trimiteau prietenilor şi până la urmă toată lumea de la Washington îl putea citi, dar publicul rămânea în necunoştinţă de cauză", a continuat Casa Albă. În acest an, pentru "prima dată", textul a fost pus la dispoziţie pe platforma de publicare Medium şi pe site-ul de Internet al Casei Albe în întregime, pentru "cetăţenii din toată ţara", în acelaşi timp cu trimiterea lui către presă. Americanii au putut urmări discursul în direct, au putut vedea grafice cu privire la punctele importante, au putut să trimită mesaje pe Twitter cu frazele lor favorite şi să lase comentarii. "Prin punerea textului la dispoziţia publicului înainte, Casa Albă îşi continuă eforturile pentru a atinge o audienţă extinsă şi pentru a le oferi oamenilor tot felul de modalităţi pentru a aborda discursul", a subliniat preşedinţia americană.