Discuţii avansate pentru parcuri eoliene

Primăria Saraiu se află în discuţii avansate cu reprezentanţii a două firme care se ocupă de înfiinţarea parcurilor eoliene. Primarul comunei, Vasile Băjan, spune că o firmă spaniolă şi una românească au obţinut deja certificate de urbanism iar în acest an vor începe ridicarea celor două parcuri. „Firma spaniolă vrea să ridice 30 de centrale eoliene iar cea românească 16 astfel de centrale. Cel mai probabil, se va începe construirea parcurilor eoliene în acest an. Mai lipsesc doar câteva acte”, a declarat primarul din Saraiu, adăugând că cele două firme au montat de un an şi jumătate stâlpi de verificare a curenţilor de aer. Administraţia din Saraiu mai este în discuţii cu alte patru firme cu patroni străini, dar care încă aşteaptă obţinerea certificatelor de urbanism.