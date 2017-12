Discuţiile privind taxa clawback, fără rezultat

Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) şi Local American Working Group (LAWG) a anunţat, ieri, printr-un comunicat de presă, că negocierile în cadrul grupului de lucru pentru modificarea taxei clawback au eşuat. „Din păcate, veştile nu sunt bune. Deşi grupul de lucru s-a întâlnit pe parcursul a patru runde de negocieri, în cadrul cărora am discutat cu cifre concrete pe masă şi am făcut simulările de impact împreună, autorităţile nu au luat nicio decizie. Avem nevoie de fapte, nu doar de declaraţii de intenţie. Timpul trece în defavoarea companiilor şi a pacienţilor deopotrivă. Implicarea premierului în deblocarea acestei situaţii, anunţată miercuri, dovedeşte gravitatea situaţiei. Suntem profund îngrijoraţi că ministerele implicate în grupul de lucru nu i-au propus acestuia nici măcar soluţiile pe care ele însele le-au aprobat şi le-au înaintat grupului de lucru sub semnătură”, a declarat directorul executiv al ARPIM, membru în grupul de lucru de la Ministerul Sănătăţii, Dan Zaharescu. El a afirmat că, în prezent, negocierile s-au finalizat şi grupul de lucru şi-a încetat activitatea. „Toate părţile şi-au asumat angajamente, dar partea guvernamentală nu a înţeles până acum să se ţină de cuvânt şi să propună nici măcar măsurile legislative pe care ea însăşi le-a agreat. Nu este acceptabil ca numai o singură parte să negocieze cu bună-credinţă şi cealaltă nu, mai ales dacă avem în vedere gravitatea situaţiei în care ne găsim”, a spus Zaharescu. Potrivit reprezentanţilor ARPIM, în cadrul ultimei şedinţe a grupului de lucru constituit pentru modificarea taxei clawback, din data de 14 iunie, autorităţile române şi-au asumat ca proiectul de Memorandum să fie definitivat în săptămâna 25 - 29 iunie, să fie asumat şi semnat de către părţi atât pentru anul 2012 - semestrul II, cât şi pentru anul 2013. Pentru aplicarea unei formule de calcul a taxei clawback pentru trimestrele III şi IV 2012, autorităţile şi-au asumat modificarea OUG nr. 110/2011 până la 1 iulie 2012, aprobarea legilor care vor stabili mecanismul de clawback pentru 2013 să se realizeze la o dată anterioară aprobării Legii bugetului de stat pentru 2013, conform unor principii europene bazate pe sustenabilitate, transparenţă, predictibilitate şi echitate şi transparentizarea cheltuirii banilor publici. Aceştia mai arată că data limită de 15 iunie stabilită pentru identificarea unei soluţii nu a fost respectată. Data de 1 iulie este data la care pentru companiile farmaceutice începe să aibă efect obligaţia de plată pentru trimestrul III şi care poate produce o criză fără precedent în industria farmaceutică, din cauza incapacităţii de plată a multor producători. Cuantumul taxei clawback se ridică la 400 de milioane de euro/ an şi este o sumă care nu poate fi susţinută de industria farmaceutică, întrucât reprezintă circa 33,6% din totalul vânzărilor compensate. Conform legislaţiei actuale, dacă un producător de medicamente nu poate achita taxa trimestrială, produsele sale vor fi excluse de pe lista medicamentelor compensate şi gratuite, precizează sursa citată. Grupul de lucru a fost format din reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe, Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Justiţie, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai industriei farma.