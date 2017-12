Disensiuni în PD-L

Europarlamentarul PD-L Cristian Preda continuă să atace pe blogul personal actuala conducere a partidului. El precizează, într-o postare pe blogul personal, că relaţia dintre centru şi provincie trebuie redefinită, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple doar în partide, această temă urmând să se regăsească pe agenda reuniunii partidului de la Poiana Braşov. Cristian Preda se referă în postarea sa la afirmaţia vicepreşedintelui PD-L Sorin Frunzăverde, care a pledat în favoarea găsirii unei soluţii în partid privind relaţia dintre centru şi provincie. În opinia sa, dificultăţile relaţionării centrului cu provincia sunt cunoscute, de altfel, de toată lumea românească, care suferă de pe urma unei centralizări prost rânduite. “Un partid modern, adică responsabil, caută soluţii. Inclusiv pentru sine”, afirmă Preda, adăugând că un alt coleg de partid, deputatul Cezar Preda, nu vede lucrurile la fel ca el. “Cezar Preda vede într-un partid un fel de familie pe cale de destrămare”, susţine europarlamentarul PD-L. Europarlamentarul PD-L arată că Cezar Preda luptă pe frontul public cu mijloacele care îi stau la îndemână dar nu pentru a sesiza probleme şi a defini soluţii, ci pentru a exprima propriile sale vanităţi. Vicepreşedintele PD-L Cezar Preda a declarat, despre contrele din interiorul PD-L, că şi oamenii simpli ştiu că atunci când au probleme în familie nu se duc pe stradă să spună că nu le place cum găteşte nevasta sau că nu le convine pentru că a luat copilul nu ştiu ce notă. “Poţi să ieşi în public în acest fel doar în momentul în care nu periclitezi printr-o poziţie o anumită situaţie sensibilă. Nu există o situaţie mai sensibilă decât cea în care se găseşte acum PD-L\", a declarat Cezar Preda. La începutul săptămânii, vicepreşedintele PD-L Sorin Frunzăverde declara că a propus în cadrul Biroului Permanent Naţional ca principalul for de conducere al partidului să fie Colegiul Director, care să se reunească lunar, Biroul Permanent Naţional având rolul de executant. “Din nefericire, partidul este confiscat acum de câţiva de la Bucureşti. Partidul a câştigat alegerile în egală măsură cu Traian Băsescu. Dar, la Bucureşti, am pierdut. De câştigat, am câştigat în teritoriu”, declara Frunzăverde.