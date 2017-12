Disney a vândut casa de producţie Miramax

Compania Walt Disney a vândut, joi, studiourile Miramax Films, pentru o sumă de peste 660 de milioane de dolari, unui grup de investiţii condus de Ronald N. Tutor şi Colony Capital. Grupul de investiţii, numit Filmyard Holdings, va plăti peste 660 de milioane de dolari pentru drepturile asupra celor circa 700 de titluri ale studiourilor, a numelui Miramax, a cărţilor scoase de companie şi a altor proiecte în dezvoltare. Tranzacţia se va finaliza între 10 septembrie şi sfârşitul acestui an. Totodată, Disney se va ocupa, pe o perioadă de până la un an de la încheierea tranzacţiei, de distribuirea unei serii de filme Miramax care au fost deja terminate şi urmează să fie lansate pe piaţă.

Anunţul vânzării Miramax către Filmyard vine după cinci luni în care Disney a negociat cu numeroase companii în vederea încheierii unei tranzacţii. Printre ceilalţi potenţiali cumpărători s-au numărat cofondatorii Miramax, Bob şi Harvey Weinstein, cărora Disney le-a plătit, în 1993, 700 de milioane de dolari pentru studiouri, cumpărate împreună cu arhiva de circa 700 de filme. Grupul de investitori condus de Ronald N. Tutor include fondul de investiţii Colony Capital, care a acţionat sub îndrumarea lui Richard D. Nanula, fost director financiar la Disney, ce s-a alăturat Colony în urmă cu doi ani. Grupul a beneficiat de exclusivitate în negocierile pentru achiziţia Miramax, după ce un grup condus de fraţii Weinstein şi principalul lor susţinător financiar, Ron Burkle, a făcut o ofertă finală de doar 565 milioane de dolari, care nu a fost acceptată de Disney. Fraţii Weinstein mai deţin încă drepturile asupra unor continuări şi remake-uri ale unor titluri marca Miramax, dar deocamdată nu se ştie cum vor fi afectate aceste înţelegeri de tranzacţia anunţată.

La începutul săptămânii, presa de specialitate anunţa că grupul de investiţii condus de Ronald N. Tutor trebuia să plătească, până miercuri, o sumă nerambursabilă de 40 de milioane de dolari pentru a putea achiziţiona studiourile Miramax de la compania Walt Disney, acesta fiind, probabil, un test de verificare a abilităţii trustului de a încheia afacerea. Nu se ştie dacă grupul a depus până la urmă acea garanţie, dar joi, surse apropiate afacerii spuneau că Disney este încrezătoare în capacitatea Filmyard de a încheia tranzacţia. Miramax, o companie de film independent, a produs lungmetraje precum ”Pulp Fiction”, ”Shakespeare in Love”, ”No Country For Old Men / Nu există ţară pentru bătrâni”, francizele ”Scream” şi ”Spy Kids / Joaca de-a spionii”. Disney a început să reducă operaţiunile unităţii Miramax, anul trecut, închizând definitiv biroul, în octombrie 2009. Apoi a scos la vânzare divizia împreună cu un portofoliu de 700 de filme, indicând ca preţ valoarea de 700 de milioane de dolari. Analiştii estimează că arhiva Miramax generează mai mult de 300 de milioane de dolari din vânzările de DVD-uri şi difuzări la televiziune, deşi Disney nu a confirmat aceste cifre. Filmele produse de Miramax au avut circa 200 de nominalizări la Oscar.